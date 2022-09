La exportavoz de Vox en el Congreso y excandidata a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha dicho este lunes que está dispuesta a dar "un paso al frente" encabezando un partido si Vox "dejase de ser alternativa", para lo que cree que las próximas elecciones municipales van a ser "un indicador o termómetro".

Olona ha asegurado en Canal Sur Radio que ahora no va a liderar un proyecto distinto al de los partidos que están en el tablero político, porque sería "una irresponsabilidad" fracturar más el escenario, pero ha abierto la puerta a estudiarlo tras las municipales de mayo para unas generales: "Si fuera necesario, yo estoy a disposición para dar un paso al frente".

“��La exdiputada Macarena Olona dice estar dispuesta a presentar su propio partido si Vox deja de ser alternativa



▪️ Reitera que solo si Vox no consigue un buen resultado en las municipales, ella daría un paso al frente



��️@RTVEAndalucia



▶️https://t.co/gIfd6HsZhE pic.twitter.com/yX8oh79kfY“ — Radio 5 (@radio5_rne) September 26, 2022

En ese sentido, la exdiputada ha reconocido que "puede ser el momento" porque "lo esencial en el momento político que estamos viviendo es tener mucha altura de miras y mucho sentido de Estado para garantizar la gobernabilidad del próximo Gobierno de España después de las próximas elecciones generales".

Después de que la dirección nacional de Vox haya señalado que ya no forma parte del partido, ha manifestado que para ella no es el final del camino y que su único objetivo es seguir "sirviendo a los españoles, con preferencia a Andalucía".

Olona, además, ha señalado que si no está con Vox no es por su voluntad, si bien ha querido dejar claro que al partido solo le desea lo mejor porque es su "familia" y solo puede tener palabras de "gratitud y de cariño". "Yo no soy la amenaza en Vox y lo que tengo claro es que el tiempo nos pone a todos en nuestro sitio", ha apuntado.

Ha insistido en que se mantendrá en "silencio leal" y solo saldrá de él en "situación de necesidad". Asimismo, ha lamentado las "amenazas" y la campaña de "intoxicación" que está sufriendo a través de redes sociales y que denunciará ante las autoridades por "suplantación de identidad" a quien ha intentado registrar una nueva asociación política a su nombre.

“El lunes interpondré una denuncia ante @policia por suplantación de identidad. No es cierto que yo haya solicitado esta cita ante @interiorgob. Pero tengo mucha curiosidad por saber quién lo ha hecho en mi nombre. https://t.co/9KwRb5TDLE“ — Macarena Olona (@Macarena_Olona) September 24, 2022