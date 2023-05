El presidente de Castilla La-Mancha en funciones, Emiliano García Page, considera que los alcaldes socialistas que se vieron perjudicados en las elecciones del 28 de mayo y no podrán revalidar su cargo han sido los “carteros para enviar un mensaje” a “nivel nacional”, sin mencionar expresamente al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Ha asegurado que “la gente ha votado con una carga muy emotiva” y ha dicho ver "normal" el adelanto de las generales al 23 de julio.

En una entrevista en La Hora de la 1, Page ha sido preguntado si ese mensaje de los ciudadanos en las urnas el 28M, cuando el PSOE perdió un gran peso territorial, era para Sánchez. “Era nacional”, ha insistido el dirigente socialista, y ha admitido que con esa “decepción” en los comicios “no queda más remedio que la gente se pronuncie” porque ya se vive “un ambiente muy espeso, muy duro a nivel nacional” y ha habido “una contaminación del ámbito nacional” el 28m “enorme”. También ha expresado su "dolor" por los resultados a nivel nacional pese a que él revalidó mayoría absoluta (el único presidente autonómico socialista que lo hizo).

Page ha destacado que la política en España se vive con “tensión” y que hay “un choque muy grande”, por lo que no se imagina cómo hubieran sido los próximos meses de haber aguantado las generales hasta noviembre, cuando tocaban, en vez del 23 de julio.

“No me quiero imaginar cómo hubieran sido los próximos meses, muy malos incluso para la tranquilidad de la Presidencia europea” que recaerá en España a partir del julio, ha afirmado, porque “no se puede estar presidiendo una institución de ese nivel y tener una fiesta montada dentro muy gorda”.

Eso sí, el castellano manchego ha subrayado que “a la hora de la verdad el PSOE no ha tenido una debacle en términos de votos en general” (perdió unos 400.000 respecto a 2019) sino que lo que ha ocurrido ha sido “un incremento notable de la alternativa”, que ha supuesto que el resultado sea “el mismo” que si los socialistas hubieran perdido muchos votos. Pero ha destacado que, de cara a las generales, “harían muy mal algunos en leer que el suelo del PSOE ha caído tanto”. “En todo caso, lo que es evidente es que hemos afrontado la campaña en un ambiente muy asfixiante”, ha incidido.

Cree además que las generales habrá una mayor participación y eso “puede condicionar muchos matices o muchos porcentajes”.

“Comunicación” con Pedro Sánchez “en términos de felicitación”

Page, que este martes afirmó que no había podido hablar con Sánchez tras la victoria del castellano manchego en las generales (el único socialista que logró mayoría absoluta), ha respondido así respecto a si finalmente el presidente del Ejecutivo le ha llamado para felicitarle:

“Nos hemos comunicado pero solo a los efectos de la felicitación por su parte del resultado y para emplazarnos a la batalla que viene ahora”, ha resumido sin más detalle.

Por otra parte, ha dicho “entender” que la situación nacional va “muy acelerada” y por tanto solo había “dos alternativas”, esperar o adelantar elecciones, como ha ocurrido. Y ha dicho que, producto del “debate nacional tan tenso”, era “evidente” que la crispación “no iba a amainar hasta diciembre”, de ahí que vea “casi mejor que la gente evacúe su decisión cuanto antes”. De cualquier forma, ha deseado que cuando acaben los comicios “acabe esta sensación de frentismo enorme”.

Por otra parte, cree que la batalla este 23J se va a dar “entre bloques” de derecha con PP y Vox y de izquierda con PSOE, Podemos y Sumar.

Preguntada precisamente sobre la formación de Yolanda Díaz y su candidatura a las generales, Page ha considerado que “tiene una parte muy positiva” por la posibilidad de aunar al espacio a la izquierda del PSOE, que ha existido “siempre” y que ahora se configura en “una sopa de siglas”.

Sobre Díaz, ha afirmado que “tiene una personalidad que tiende a caer bien desde una cierta transversalidad” y que “es evidente que es la única en ese espacio” que puede “dar la batalla”. Además, cree que si hay finalmente unión eso “clarificará” el mapa político. Eso sí, ha añadido que “la gente que opina bien de la vicepresidenta lo hace por contraposición a Pablo Iglesias” y cree que los atributos de carácter de Díaz “son efectivamente por contraposición al perfil de Iglesias”, por lo que “hay dos cosas complicadas de conciliar”.

Por último, ha considerado que es “razonable” que Ciudadanos haya decidido no concurrir a estas generales. “Han dejado de estar representados en muchos ayuntamientos y a estas alturas no tendría lógica el esfuerzo. Requeriría una energía impresionante”. Por eso, ha alabado la decisión de no someter a la gente a un voto “estéril”.