La política se ha instalado en una vorágine difícil de digerir y cuando todos los partidos aún estaban tratando de asumir, para bien o para mal, los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 28M, muy buenos para el PP y muy malos para el PSOE, sin ambages, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha dado un giro absoluto a los acontemientos y, para sorpresa de todos, ha anunciado la disolución de las Cortes y un adelanto de las elecciones generales para el próximo domingo 23 de julio.

Las elecciones municipales y autonómicas se habían planteado ya en la campaña como una suerte de primera vuelta y el PP las elevó a plebiscito contra Sánchez. El presidente no solo no ha obviado este relato, sino que ha comparecido en una declaración institucional para decir: "Asumo en primera persona el resultado del 28M". Asume la derrota y cree que es necesario aclarar la voluntad de los españoles.

A horas de haber cerrado las urnas del 28M, España ya está inmersa en una nueva campaña electoral, y todo ello en medio de la configuración de ayuntamientos y comunidades.

Las conclusiones de la noche electoral del 28M dejan poca duda: el PSOE ha sufrido un duro varapalo que no esperaba ni en el peor de los escenarios- ninguna encuesta vaticinó semejante pérdida de poder municipal y territorial- y Sánchez y sus aspiraciones para seguir en La Moncloa salen claramente tocadas; mientras que el PP ha dado un golpe en la mesa indiscutible con un exámen a su líder, Alberto Núñez Feijóo, que no le ha podido salir mejor y que le permite vender este 28M como el principio del fin de Sánchez.

Sánchez da un giro y Feijóo recoge el guante: "Cuanto antes, mejor"

El adelanto electoral abre un nuevo escenario y el tiempo dirá si la estrategia socialista es acertada o el PSOE no puede evitar la ola de cambio que el PP augura en toda España.

El PSOE ha tomado un camino drástico y Sánchez, más que acostumbrado a giros de guion y a decisiones llenas de riesgo, ha sido claro en su propósito: "Todo esto aconseja una clarificación de los españoles sobre las fuerzas políticas que deben liderar esta fase y las políticas a aplicar. Solo hay un método infalible, que es la democracia. Lo mejor es que los españoles tomen la palabra para definir sin demora el rumbo político del país"

Fuentes socialistas afirman que la decisión de disolver las Cortes ha sido "solo" de Sánchez y que la ha tomado "de madrugada". Ha sido un golpe, sin duda, en caliente que cambia de forma inmediata el eje de la conversación política.

Este mismo lunes su núcleo más duro era conocedor del 'bombazo' político que tenía preparado para una resaca electoral que se ha dado la vuelta por completo. Desde Ferraz no esconden que es una decisión "táctica y estratégica" y creen que el resultado del 28M "no es un palo excesivo para remontar en las generales". Cree que el PSOE que hay partido y no se da por vencidos.

El líder del PP y candidato a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado por "culminar el cambio con una mayoría clara, incontestable y contundente" del PP el 23 de julio. "Cuanto antes, mejor", ha aseverado tras el anuncio de Sánchez, que ve como un intento de "opacar" la victoria "nítida" del PP este 28M. "Los españoles han dicho hasta aquí hemos llegado", ha afirmado un Feijóo que anoche celebraba desde el balcón de Génova la buena noche electoral de su partido.

Ahora los 'populares' deberán preparar una campaña que se espera 'a muerte' en medio de su propia negociación para conformar gobiernos de coalición en ayuntamientos y comunidades con Vox que, tras este 28M, deja claro que ha venido para quedarse en el tablero político municipal, autonómico y nacional y que se consolida como partido determinante y llave de gobiernos. Vox ya tiene representación en todas y cada una de las comunidades.

Abascal también ha comparecido este lunes para decir que "hoy no es día de exigencias, sino de mano tendida al PP que es quien tiene que decidir si está dispuesto a construir una alternativa o seguir otro camino".

Todo indica que una de las principales estrategias del PSOE para evitar perder el Gobierno de España va a ser precisamente atar el destino de PP a la ultraderecha. Fuentes del PSOE han señalado al respecto que lo "preocupante" no es el resultado socialista sino la "debacle institucional" que supondrá, a su juicio, la entrada de Vox en más ayuntamientos y gobiernos autonómicos. Busca el PSOE una movilización del electorado de la izquierda en España.