El aún vicepresidente del Govern balear y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha culpado a la cúpula nacional de Podemos de la "catástrofe absoluta" que han sido los resultados de Unidas Podemos en las elecciones municipales y autonómicas de este 28 de mayo y ha pedido su "dimisión" y que "se integren en Sumar".

Concretamente, en una entrevista concedida a Onda Cero, ha exigido la renuncia de la líder del partido, Ione Belarra, el portavoz parlamentario, Pablo Echenique y la número 3, Lilith Verstrynge.

Juan Pedro Yllanes ha incidido sobre los resultados del 28M para Unidas Podemos que ha perdido su representación en todos los parlamentos autonómicos que estaban en juego y ha advertido: "Todos tenemos que hacer nuestra parte de autocrítica".

También ha creído "sorprendente" que, después de "una buena gestión", de la que se ha mostrado "absolutamente orgulloso", después de "haber dejado huella y haber demostrado ser buenos gestores, se haya obtenido este resultado".

Culpa a las políticas "impulsadas desde Madrid"

En este sentido, ha culpado a la cúpula nacional de la "catástrofe absoluta" de Unidas Podemos en Baleares, planteando que lo que ha llevado a esta situación "han sido las políticas impulsadas desde Madrid que apelaban a una minoría escasísima, además del dirigismo que ha habido en cuanto a la campaña por parte de Madrid".

"El lema se impuso desde Madrid, las candidatas se impusieron desde Madrid. Es una demostración evidente, primero de que no conocían la realidad de Baleares, segundo, que se estaba poniendo en peligro, bueno, pues creo que un buen bagaje político durante estas dos últimas legislaturas, en donde Podemos ha tenido una presencia importante en la gobernabilidad de Baleares", ha censurado.

Por ello, ha pedido la asunción de responsabilidades políticas por parte de la cúpula nacional de Podemos. "Es sorprendente que Lilith Verstrynge, Ione Belarra o Pablo Echenique no hayan desaparecido ya de la escena política. Se conoce que deben tener intereses para seguir activamente", ha criticado. "No puedo entender como no ha habido una respuesta categórica, 48 horas después de haber llevado al partido a un precipicio del que no hay salida, lamentablemente", ha insistido.