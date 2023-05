Los resultados de las elecciones autonómicas han supuesto un vuelco electoral en muchos territorios, donde el PP ha pasado a ser el partido más votado, el PSOE ha perdido fuerza, Vox se ha consolidado como tercero en el lugar que antes ocupaba Ciudadanos y Unidas Podemos se ha desplomado en todas las comunidades, hasta llegar incluso a desaparecer en las dos más grandes que votaron este 28M: la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Con Ciudadanos caído en la irrelevancia hasta el punto de desaparecer de todos los parlamentos autonómicos y Vox en un ascenso imparable, el batacazo electoral de Podemos en las elecciones autonómicas y municipales sentencia una línea que ya se observaba en el rendimiento de sus votos: la formación morada ha pagado los escaños más caros de este 28M.

Así, por ejemplo, para conseguir un escaño en Aragón, la coalición morada ha necesitado de media 26.087 votos, tres veces más que el PP o el PSOE. En general, Unidas Podemos ha necesitado el doble o triple de papeletas que los partidos mayoritarios para conseguir un escaño, una proporción que no ha podido afrontar cuando su porcentaje de votos no llegó al umbral electoral del 5%, como le ocurrió en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana.

Además, donde los morados no formaron una coalición con IU tampoco han salido bien parados. En Aragón, el Podemos de Maru Díaz ha perdido cuatro de cinco diputados y su coste por escaño se ha duplicado respecto a 2019. Y, en Asturias, Podemos ha perdido tres escaños y el número de papeletas necesarias para sumar un diputado se ha incrementado en más de un 40%. Pese a no haber mejorado su resultado, los ‘morados’ han conseguido ser más eficientes en Canarias, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja.

Los partidos más votados que no se hicieron con ningún escaño

El método D'Hondt, que rige el sistema parlamentario español, reparte escaños de forma proporcional al número de votos, pero a la hora de asignar los asientos, hay otro factor a tener en cuenta: la barrera electoral, es decir, el porcentaje mínimo de votos que la ley electoral fija para que una formación pueda optar a escaños, que es en términos generales de un 5% en Baleares, Cantabria, Extremadura, La Rioja, Madrid, Ceuta y Melilla, y de un 3% en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia y Navarra.

Unidas Podemos ha sido la formación a la que más le ha costado el escaño, tanto que se ha quedado a las puertas en cinco comunidades. En total, tan solo mantiene 17 de los 42 diputados que tenía en todas las asambleas que se disputaban la presidencia este 28 de mayo.

Donde ha estado más cerca de entrar en la Asamblea ha sido en Madrid: se ha quedado a tres décimas del umbral. En Melilla, donde Podemos se ha presentado en solitario, apenas ha obtenido un 1% del voto y ha sido la lista más votada sin conseguir escaño.

Por su parte, Ciudadanos, que estaba presente en 12 parlamentos de 14, ha perdido todos sus representantes. En Aragón, donde hasta ahora tenía 12 escaños, ya no tiene ninguno y se ha quedado a las puertas del gobierno con un 2,1%. Del mismo modo, en Ceuta, donde no tenía representantes, ha sido la lista más votada que no ha logrado representación.

Por debajo de los partidos de alcance nacional, las listas regionalistas necesitan aún más votos para acceder a un escaño. Por ejemplo, SOS Asturies ha contabilizado más de 5.000 papeletas finalmente infructuosas, el Partido Riojano no ha logrado representación con 5.979 votos y Juntos por Extremadura (JUEX) tampoco ha sido capaz de hacerlo con 15.502 votos.