Bal pide la dimisión "en bloque" a la dirección de Cs

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha pedido la dimisión "en bloque" de la dirección nacional de Ciudadanos por la decisión de no concurrir a las elecciones generales del próximo 23 de julio. "Si no vamos a las elecciones no somos un partido", ha asegurado Bal un día después del comité nacional de Cs en el que la formación naranja tomó la decisión de no ir al 23J ante los malos resultados en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Bal ha dicho que se ha quedado "atónito" con la noticia publicada por El Mundo según la cual fue la ex presidenta de Cs, Inés Arrimadas la que "propuso esa solución de no presentarse", lo que supone, según ha señalado, "echar el cierre, buscarse la vida en el PP". Bal cree que el PP ha "comido" a Ciudadanos el "espacio de centro derecha", pero cree que se va a ver "cómo el PP se va a arrojar en los brazos de Vox" como ha ocurrido en Castilla y León, y ha agregado: "El espacio que no hemos aprovechado es el espacio de centro izquierda". Al inicio de la entrevista en La Hora de La 1, Bal ha dicho que tras la decisión del comité nacional de Cs los 300.000 votantes se han quedado "huérfanos" como él mismo y ha calificado de "cobardes" a quienes dirigen el partido.

Foto: El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal. EFE/ Juan Carlos Hidalgo.