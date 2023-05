Elecciones 28M | Guardiola critica a Vara por ir a una investidura "fallida"

La líder del PP de Extremadura, María Guardiola, ha criticado este miércoles la intención del presidente de la Junta en funciones y candidato del PSOE, Guillermo Fernández Vara, de intentar formar gobierno tras ganar las elecciones del 28 de mayo, aunque de antemano no cuente con los apoyos necesarios.

"Vara ya no tiene ni fuerza política ni moral para decirnos que vamos a ir a su investidura (...) es un presidente cansado y un presidente sumiso", ha criticado la presidenta popular en una rueda de prensa, en la que ha afeado a Fernández Vara su cambio de postura con respecto a las opciones de su partido de gobernar en Extremadura, después de que reconociera la noche electoral que los ciudadanos "habían hablado y habían decidido que no siguiera como presidente de la Junta" y este martes se mostrara dispuesto a intentar formar gobierno.

Vara intentará formar Gobierno en Extremadura, pero no descarta su marcha si no lo logra

En opinión de Guardiola, "le han bastado dos días para cambiar completamente de opinión y empezar a hacerle la campaña nacional a Pedro Sánchez", aunque "eso suponga contradecirse, renunciar a los principios y poner palos en las ruedas al sentir de nuestro pueblo", ha señalado la líder extremeña.

Cabe recordar que el PSOE ganó las elecciones en número de votos, pero obtuvo el mismo número de diputados que el PP, 28 cada uno, lo cual permitiría al partido liderado por Guardiola sumar la mayoría necesaria para gobernar con los cinco parlamentarios de Vox.

"Hay dos formas de irse, una la del domingo, con elegancia; y otra la de ayer. En muy poquitas horas hemos podido ver a dos Vara, al que representa al PSOE más sensato y ayer al Vara del PSOE de Pedro Sánchez", ha insistido, para después criticar que "no renuncie", pese a que su partido haya sufrido a su juicio "un descalabro que se merece". "Deberían asumirlo cuanto antes", ha puntualizado.

Esta semana iniciará los contactos para conseguir apoyos

Con todo, Guardiola ha avanzado que esta misma semana quiere iniciar los contactos con todos los candidatos, incluido Ángel Pelayo, de Vox, de quien ha desvelado que aún no le ha llamado para felicitarla.

Preguntada por un posible pacto, la líder del PP ha querido trasladar a la formación que preside Santiago Abascal toda la responsabilidad sobre la formación de un nuevo gobierno socialista: "Tendrán que preguntar a Vox si va a permitir que esta tierra siga gobernada por el PSOE, pero eso ya no será mi responsabilidad ni la responsabilidad de mi partido".

La líder del PP ha insistido en que quiere gobernar en solitario y que hablará con Vox en base a su programa para que ellos le digan qué no les gusta y qué tienen que aportar. "Y nosotros lo hemos dicho muy claro, yo no voy a apoyar una investidura del señor Fernández Vara. No pienso hacerlo", ha sentenciado.