Si hay alguien acostumbrado a las turbulencias políticas ese es Pedro Sánchez. El mandato que ahora llega a su fin tras el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio está plagado de hechos inéditos e históricos: prácticamente desde el inicio de su legislatura tuvo que hacer frente a la gestión de una pandemia que encerró a los españoles en casa y llevó a España al colapso sanitario con unas dramáticas consencuencias y se despide ahora de su actual mandato con los efectos aún de una guerra en Ucrania que no ha llegado a su fin.

Casi todo lo que rodea a la carrera del presidente del Gobierno convive con el sobresalto, los giros de guion y las sorpresas, y él mismo plasmó lo que entiende como una forma de hacer política en su "Manual de resistencia".

Resumir sus casi diez años en la primera línea política supone marcar un timeline de primeras veces. Sánchez llegó a la Secretaría General del PSOE en 2014 como un perfecto desconocido y bajo el amparo de Susana Diaz, que muy pronto vio que era poco manejable. Dos años después salía de Ferraz defenestrado, 'muerto' políticamente y dejando su escaño. Se lanzó a la heroicidad de volver como líder del PSOE con todo el aparato en contra, aupado por la militancia, y lo consiguió, marcando un antes y un después en el PSOE.

En la historia de la política de España, Sánchez también aparece como el primer presidente del Gobierno que accede al cargo tras triunfar una moción de censura en el año 2018 y como valedor del primer gobierno de coalición de la actual democracia, Ejecutivo con Unidas Podemos que ahora toca a su fin.

Campaña electoral en medio de la presidencia del Consejo de la UE

Sánchez había dicho hasta este mismo lunes de resaca electoral que su intención clara era agotar una legislatura que él mismo ha definido en multitud de ocasiones como "convulsa", "adversa" e "inédita". Y eso tocaba este mes de diciembre, pero los acontemientos han hecho que mueva ficha y marque unos nuevos tiempos.

Los españoles votarán el domingo 23 de julio en pleno verano y la campaña arrancará el 7 de julio con unos candidatos que saldrán a la carrera electora como Miuras para llegar los primeros a La Moncloa.

Cuando el relato político apuntaba a que Sánchez aprovecharía al máximo el escaparate que supone la presidencia semestral del Consejo de la UE, él mismo ha tratado de dar un golpe de efecto obligado por los malos resultados del PSOE este 28M y con el fin de cambiar la tendencia y no permitir que se consolide el giro iniciado por el PP, que ha pintado de azul el mapa electoral municipal y autonómico.

No sería la primera vez que un partido que no ha ganado unas municipales gane las generales, pero esta no es una tendencia común y Sánchez ha querido tomar riesgos para ganar.

El presidente ha visto desfilar a sus principales rivales, Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos) o Pablo Iglesias (Podemos). Todos ellos han desaparecido de la escena política por diversas razones y ahora se enfrentará a Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Yolanda Díaz (Sumar), entre otros, en unas elecciones que quiere volver a ganar.