El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Congreso, Edmundo Bal, ha pedido la dimisión "en bloque" de la dirección nacional de su partido a cuyos integrantes ha calificado de "cobardes" por la decisión de no concurrir a las generales del próximo 23 de julio. "Un partido que no va a las elecciones no sirve para nada", ha asegurado Bal, un día después del comité nacional de Cs que analizó los resultados de la formación naranja en las autonómicas y municipales del 28 de mayo que la han dejado fuera del mapa político.

Bal, entrevistado en La Hora de La 1 de TVE, ha dicho sentirse "muy enfadado" con la dirección de su partido y haberse quedado "atónito" con la noticia publicada por El Mundo según la cual fue la expresidenta de Cs, Inés Arrimadas la que "propuso esa solución de no presentarse", que "no es una solución" porque supone, según ha señalado, "echar el cierre, buscarse la vida en el PP".

"¿Qué somos entonces una asociación de vecinos, qué somos? Si un partido político su principal objetivo es poder aplicar sus políticas a la ciudadanía, poder ejercer sus ideas, demostrar que es capaz de cambiar la sociedad, que para eso vinimos a la política, para cambiar las cosas, entender la política de otra manera, para acabar con el bipartidismo, no para aliarnos con el bipartidismo como estamos haciendo ahora", ha sentenciado el hasta ahora portavoz adjunto de Cs en el Congreso.

"No hemos aprovechado el espacio del centro izquierda" Bal ha dicho que con la decisión de no concurrir a las elecciones generales del 23 de julio, Ciudadanos ha dejado a sus 300.000 votantes "huérfanos" como a él mismo, que no tiene "a quien votar". El PP ha "comido" a Ciudadanos el "espacio de centro derecha", según Bal, pero el PP "va a tener que dar la cara" y se va a ver "cómo se va a arrojar en los brazos de Vox" como está ocurriendo en Castilla y León. "El espacio que no hemos aprovechado es el espacio del centro izquierda, no es una cuestión de ser de centro derecha o de centro izquierda, siempre digo que soy de centro centro, se trata de una cuestión de estrategia, de que debíamos haber ido a perseguir a los votantes huérfanos del PSOE que no comulgan ni con Bildu ni con ERC ni con Podemos, personas moderadas que creen en la unidad de España", ha agregado Bal. Cs no ha conseguido ningún escaño en las autonómicas del 28M y apenas ha logrado 300.000 votos en las municipales (el 1,35% de los votos y 392 concejales). En las anteriores municipales de 2019 consiguieron el 8,25% de los sufragios y 2.788 ediles. Además, sólo les queda un diputado en las Cortes de Castilla y León y seis en el Parlamento de Cataluña, que retienen de anteriores elecciones. Ciudadanos, de rozar el sorpasso al PP a la desaparición: mapa del ascenso y caída de la formación naranja ANA MARTÍN PLAZA | DatosRTVE