En política pasa como con las mascotas, que un año de vida en un perro puede equivaler a siete en la vida de un humano. Hace tan solo una semana todavía se hablaba de la presunta compra de votos en varios territorios y los líderes se preparaban para la jornada electoral. Ahora todo eso parece muy lejano, porque llegó el 28M y desencadenó un huracán político de consecuencias inesperadas: elecciones anticipadas, despedidas para no volver, una pugna por el poder territorial…, incluso, como en las mejores películas, se puso en marcha una cuenta atrás: la de Podemos y Sumar para cerrar un acuerdo para ir juntos a los comicios.

Hay que decir que, motivado por la derrota del PSOE el pasado domingo, el artífice en gran medida de este huracán ha sido el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, con su anuncio absolutamente inesperado el lunes de adelanto electoral, asumiendo "en primera persona" los resultados de las municipales y autonómicas. Y no cualquier fecha, no, sino lo antes posible, el 23 de julio. La imagen del día era, sin duda, la de la periodista Angels Barceló alzando las manos al cielo y luego dejándolos caer con la boca abierta. Adiós vacaciones para muchos, pero eso es lo de menos.

“No puede ser peor fecha para la movilización electoral”, admitían a RTVE.es los expertos, y es que muchos electores se plantearán si seguir con sus vacaciones y no acudir a votar. Por otra parte, el 23J puede dejar imágenes poco vistas como personas yendo a votar en bañador, pero eso tampoco es relevante por más que las Nuevas Generaciones del PP de Madrid hayan publicado una foto de Pedro Sánchez con dicho atuendo para criticar la decisión.

Lo cierto es que nadie, salvo su círculo cercano, sabía la decisión que Sánchez iba a anunciar. Ni siquiera los socialistas que acudieron a Ferraz a la reunión de la Ejecutiva federal. A las 11 de la mañana, el presidente del Gobierno compareció en Moncloa tras reunirse con el rey para anunciarlo. Una decisión que, según explicó el miércoles ante los diputados y senadores socialistas, tomó por “conciencia” y pensando en sus compañeros después de que el partido haya quedado seriamente tocado (ha perdido la mayoría de gobiernos autonómicos, como la Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón, La Rioja…, y de capitales de provincia). “Ningún líder que se merezca serlo puede mirar para otro lado cuando los suyos sufren” un “castigo tan inmerecido e injusto”.

Pero lo cierto es que Sánchez, que ha demostrado ser un político impredecible, ha decidido jugarse su futuro al “todo o nada” con otro movimiento propio de su ‘Manual de Resistencia’ buscando varias ventajas, según los analistas: acallar la victoria del PP y retratarle en sus posibles pactos con Vox, evitar el desgaste durante seis meses con una derecha pidiendo el adelanto electoral, o cohesionar de nuevo al PSOE de cara al 23J y frenar el ruido interno tras algunas críticas como la de Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), el único socialista que logró mayoría absoluta el 28M. Por no mencionar que el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra llegó a plantearse que “tal vez haya llegado el momento de que los socialistas se interroguen sobre si no será problema el candidato”.

Cuenta atrás para Podemos y Sumar Con el adelanto, Sánchez también fuerza a Podemos y Sumar a tomar ya una decisión porque, según la ley electoral, tienen de plazo hasta el 9 de junio para decidir si van en coalición. Y es que si algo quedó claro el 28M es que el PSOE necesita que la izquierda no pierda votos con opciones que no se traducen en escaños, porque en territorios donde los socialistas mejoraron sus resultados (como en la Comunidad Valenciana), no lograron sumar con los ‘morados’. La vicepresidenta segunda y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, inició el mismo lunes los contactos con las formaciones del espacio progresista a la izquierda del PSOE y la negociación está ahora en manos de los distintos equipos. Este viernes, en una rueda de prensa, no dio detalles de las negociaciones pero afirmó esto: “Sin lugar a dudas, habrá acuerdo, porque nuestro país nos está esperando”. Díaz se muestra "optimista" sobre un pacto con Podemos: "Sin lugar a dudas habrá acuerdo" Otra cosa que ha quedado clara tras la comparecencia de Sánchez ante los grupos parlamentarios del PSOE en el Congreso y el Senado es la estrategia a seguir en las próximas semanas por parte de los socialistas: cargar contra una derecha “trumpista” que “copia al alimón los postulados” del expresidente estadounidense y que podrán hablar de “pucherazo” y cargar contra la “campaña más feroz” por parte de los grandes medios de comunicación. Mientras, el PSOE ha convocado para primeros de este mes un comité federal para analizar la situación y los pasos a dar.