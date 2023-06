Elecciones 28M

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado su intención de gobernar en solitario, tanto a nivel territorial como en un hipotético Ejecutivo encabezado por él mismo tras las elecciones del 23 de julio. Por ello, ha hecho un llamamiento este jueves a Vox a "no interrumpir el cambio" y "facilitarlo", consciente de que en regiones como la Comunidad Valenciana, Aragón o Extremadura necesita los apoyos de la formación de Santiago Abascal para gobernar.

"Si quiere derogar el 'sanchismo', está en posición de facilitarlo. Espero que no se interrumpa el cambio y que nadie interrumpa lo que sale de las urnas y que este partido le dé sus votos a la izquierda", ha dicho en una entrevista en Telecinco.

Preguntado por su relación con el presidente de Vox, Feijóo ha señalado que es de "absoluta cordialidad", si bien ha asegurado que "tienen un proyecto político distinto". No obstante, ha dicho que "no tiene ningún inconveniente en hablar con todo el mundo" y que, en caso de acuerdo, "no tendría que dar explicaciones al PSOE".

Pese a ello, el líder del PP mantiene la oferta a los socialistas para que gobierne la lista más votada en todos los territorios, aunque eso suponga "perder" Extremadura, donde el PSOE ganó las elecciones en número de votos, pero obtuvo el mismo número de diputados que el PP. "El problema es que el PSOE nunca dejará gobernar a la derecha española, aunque nosotros sí que estemos dispuestos a hacerlo", ha criticado.