La vicepresidenta segunda e impulsora de la plataforma Sumar, Yolanda Díaz, se ha mostrado "optimista" sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Podemos para el 23J. "Soy una mujer optimista, sin lugar a dudas habrá acuerdo porque nuestro país nos está esperado", ha asegurado en una rueda de prensa este viernes, cuando queda solo una semana para que se cierre el plazo para presentar una coalición de cara a las elecciones generales.

Esta ha sido la breve respuesta de Díaz al ser preguntada por las negociaciones con la formación morada durante una comparecencia ante los medios para explicar las cifras de empleo. El plazo que marca la ley electoral para presentar una coalición el 23J termina el próximo 9 de junio a las 23:59 horas.

La líder de Sumar no ha querido entrar en detalles sobre las negociaciones. "No debería contestar a estas preguntas. Sumar es un movimiento ciudadano. No voy a desvelar nada de estas negociaciones", ha afirmado, y ha llamado a la "discreción".