A una semana de que cierre el plazo para presentar una coalición con Sumar para concurrir juntos a las elecciones generales de julio, en Podemos se suceden las turbulencias internas. El hasta ahora secretario de Organización de Podemos Canarias, César Merino, ha dimitido tras la derrota electoral de la formación morada en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, cuando el partido se quedó fuera del parlamento autonómico.

Merino ha expuesto que "hay que ser generosos en la victoria y valientes en la derrota", al tiempo que matiza que durante su vida ha intentado "ser coherente", por lo que ahora "no iba a ser menos", señala en su cuenta oficial de Twitter. De todos modos, puntualiza que una derrota electoral "no" define a Podemos Canarias.

Por su parte, desde la dirección de la formación morada se encuentran actualmente en plena fase de análisis de los resultados del 28 de mayo, si bien señalan que ahora prioriza la conformación de equipos y candidaturas frente a los posibles problemas orgánicos. "Pensamos en el 23J y lo orgánico queda para después", señalan fuentes de Podemos a Europa Press a raíz del anuncio del vicepresidente de Baleares, Juan Pedro Yllanes, de pedir la dimisión de la cúpula del partido e iniciar su "disolución" para integrarse en Sumar.

El partido en Canarias se va a entregar en las próximas semanas a las negociaciones con Sumar, Izquierda Unida, Sí se Puede, Drago Verdes Canarias y otras organizaciones de izquierdas para articular una posible candidatura conjunta.

Concretamente ha criticado que "el único grupo de personas que no quisieron incorporarse a la confluencia de izquierdas a las elecciones del 28 de mayo son quienes formaron recientemente Más Castilla-La Mancha , provenientes de Ganemos Toledo, entre otras Javier Mateo junto a Helena Galán". Galán, por su parte, ha pedido la dimisión de García Gascón al frente de Podemos y ha precisado en Twitter, que si bien ella dimitió de su cargo como secretaria de Participación de Podemos Castilla-La Mancha en febrero de 2021, ha seguido formando parte del Consejo Ciudadano hasta este miércoles.

Sin embargo, en una nota de prensa, Podemos Castilla-La Mancha ha asegurado que “las personas que dicen haber dimitido ya lo hicieron el 10 de febrero de 2021" , por lo que ha subrayado que "no ostentaban competencias algunas en los órganos del partido" y han alertado de que el hecho de anunciar que han dimitido puede llevar a la desmovilización del voto de izquierdas en las próximas elecciones generales.

En una carta dirigida a la militancia, las diez personas que han dimitido, entre ellas Helena Galán, que fue la rival de García Gascón en las primarias para dirigir el partido que se celebraron en 2020 y en las que resultó vencedor el actual coordinador regional, han argumentado su decisión por los malos resultados de la formación en las elecciones del 28 de mayo , en las que Unidas Podemos no logró entrar en las Cortes regionales, como ya ocurriera en 2019, y en "la egolatría" del actual líder de la formación morada.

En otro territorio donde no han conseguido entrar en la cámara autonómica, Castilla-La Mancha, también se ha vivido otro terremoto. Diez miembros del Consejo Ciudadano de Podemos en esta comunidad han presentado su dimisión de este órgano de dirección por discrepancias con el coordinador regional, José Luis García Gascón, si bien la dirección del partido ha asegurado que esas personas no ostentaban competencias en los órganos del partido desde febrero de 2021.

Podemos Baleares pone su continuidad en manos del Consejo Ciudadano

La ejecutiva de Podemos en Baleares, tras perder en las elecciones del domingo cinco de los seis diputados autonómicos, ha dejado su continuidad en manos del Consejo Ciudadano, el máximo órgano de decisión del partido, que se reunirá el 10 de junio. "Las propuestas que hemos hecho son correctas, pero no hemos sabido hacerlas llegar a la ciudadanía", ha subrayado el jueves, en su primera comparecencia tras la jornada electoral, la número uno de la lista por Mallorca y coordinadora del partido, Antònia Jover.

Jover y el resto de la dirección del partido en el archipiélago han evitado dimitir por la inminencia de las elecciones generales, puesto que consideran necesario volcarse en esos comicios antes de afrontar cambios en profundidad, pero la decisión queda en manos del Consejo Ciudadano Autonómico, del que forman parte los miembros de la ejecutiva.

En esta línea, ha admitido que "habría presentado su dimisión" en el caso de que no se hubiera producido el adelanto electoral al 23 de julio anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Jover ha considerado que la próxima campaña electoral "no se habría podido salvar" con una dirección autonómica "desmontada". Así, ha reiterado que "probablemente" la Ejecutiva de la formación habría dimitido si no hubiera sido por esta próxima convocatoria electoral.

El secretario de Programas de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado en Twitter que el hecho de que haya dimitido la dirección de Podemos en estas dos comunidades "es mentira", apoyando la tesis de la Ejecutiva castellanomanchega.

Este viernes también ha anunciado que no se presentará en las listas para las generales el coordinador de IU, Alberto Garzón, si bien sí que seguirá al frente del partido, y trabajará "para hacer a Yolanda Díaz presidenta del país" dentro de Sumar.