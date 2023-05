El presidente en funciones de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado este martes que no piensa "obstaculizar" la formación de un Gobierno del PP en la región, tras su resultado "espectacular" en las elecciones, porque el PRC "no es un partido carroñero" y para que la comunidad "no se contamine" con un pacto PP-Vox. El PP obtuvo el pasado domingo 15 escaños, frente a los seis de 2019 y a tres de la mayoría absoluta.

"Yo, que he defendido esta tierra por encima de todo, voy a intentar que sea gobernable", ha asegurado en declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3.

No obstante, no ha querido "adelantar" su idea respecto a la gobernabilidad de Cantabria tras el 28M (donde el PP ha ganado las elecciones pero sin mayoría absoluta) y que hará pública en el Comité Ejecutivo del PRC que se celebrará este jueves.

Sí ha avanzado que intentará "por todos los medios" que Cantabria "no se contamine" con un pacto PP-Vox, porque el de Abascal es un partido "anti autonomía de Cantabria" y con otros "componentes que están en las antípodas del PRC".

Tras opinar que él ha hecho "un buen trabajo" durante "tantos años", en los que ha conseguido poner "a Cantabria en el mapa", Revilla ha dicho que no piensa "obstaculizar" el gobierno del PP, lo que considera "sensato" porque en política "hay que colaborar cuando hay que colaborar y ser oposición cuando hay que ser oposición".