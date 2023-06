Jéssica Albiach: "Soc molt optimista amb un acord amb Sumar"

Jéssica Albiach es mostra "molt optimista" de cara a una candidatura conjunta sota el paraigua de Sumar. La presidenta d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya defensa que Irene Montero vagi a la llista de Yolanda Díaz, si ella ho vol perquè "és un actiu polític". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, dona per tancat el "capítol desafortunat" sobre les negociacions entre Podemos i ERC, però no les nega directament. "No entenc les paraules d'Iglesias, però no tiraré més llenya al foc", sosté. "Si algú es pensa que no volem anar plegades, s'equivoca. Per nosaltres no quedarà", ha dit a l'espera d'un acord.

En clau catalana, veu el front democràtic d'Aragonès com "una cortina de fum" per no parlar de "la mala gestió de govern" i els resultats d'ERC al 28M. "Tenim un Govern desnortat. Va ser una ocurrència. President, això no s'aguanta. No em va convèncer gens", ha insistit sobre la voluntat de desviar l'atenció. "ERC està fent un gir. És sorprenent que vol donar suport a Junts a Barcelona", ha dit sobre els moviments postelectorals dels republicans. I critica que ERC "torna a escollir a Junts" en comptes d'opcions progressistes, assenyalant que ha decidit "regalar-li" la presidència del Parlament.