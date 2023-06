Podemos apura hasta el final en la negociación con Sumar y sus bases votan hasta las 10:00

La cuenta atrás llega este viernes a su fin y todavía no hay acuerdo entre Podemos y Sumar para concurrir en coalición a las elecciones generales del 23 de julio. Habrá que esperar, en primer lugar, a que las bases del partido de Ione Belarra decidan si dan o no carta blanca a la dirección para negociar, y esa decisión no se conocerá hasta pasadas las 10.00 de la mañana, cuando termina el plazo para votar. También falta que Compromís dé el sí y se incluya definitivamente a la ecuación, aunque no parece vaya a haber grandes escollos en este término dadas las declaraciones del hasta hace poco diputado en el Congreso Joan Baldoví.

Los plazos son los que marca la ley electoral y que empezaron a contar cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió disolver las cortes y convocar elecciones anticipadas. A las 12 de la noche tienen que estar registradas las coaliciones que concurrirán al 23J. Si no hay acuerdo y no se registran como coalición antes de este plazo, no habrá unidad a la izquierda del PSOE, un escenario temido en todos los espacios progresistas, que vieron el 28M cómo no fueron capaces de sumar y muchos votos se perdieron.

Desde Sumar han manifestado optimismo y están convencidos de que habrá acuerdo, pese al "puzzle complejo" que supone aunar a una multitud de partidos progresistas, y subrayaron que no iban a esperar al límite del plazo para presentar la coalición. También desde Podemos siempre han manifestado que habrá acuerdo, pese a las discrepancias que han marcado hasta ahora la negociación.

La principal discrepancia es el supuesto "veto" a que la ministra de Igualdad, Irene Montero, fuera en los primeros puestos de las listas, según fuentes de la negociación, aunque desde Sumar han incidido reiteradamente en que no vetan a nadie.

La sombra de lo que ocurrió en Andalucía hace un año Pero lo cierto es que se están apurando tanto los plazos, que acecha la sombra de lo que ocurrió en las últimas elecciones en Andalucía hace un año, cuando Podemos y Alianza Verde se registraron fuera del plazo y quedaron apartados de la coalición de izquierdas encabezada por IU, 'Por Andalucía', con los problemas que les conllevó después y las luchas y reproches internos entre partidos. Y es que ahora también hay luchas de poder. Los partidos a la izquierda del PSOE que tuvieron mejores resultados en las pasadas autonómicas y municipales (como Más Madrid o Compromís) exigen liderar las listas de sus respectivos territorios, mientras que Podemos reivindica tener peso dentro de Sumar. La última propuesta que se ha conocido es que Podemos quiere concurrir en solitario en la Comunidad Valenciana ante "la evidencia de los vetos" a los candidatos del partido que lidera Belarra, pero ir dentro de la coalición de Díaz en el resto de España. Sumar no ha aceptado esta propuesta.

La consulta de Podemos tras la presión de sectores internos En todo caso, la decisión de las bases de Podemos no se conocerá antes de, previsiblemente, las 12 de la mañana, según fuentes a TVE. Esta consulta la anunció este jueves a mediodía Belarra en un mensaje de Twitter y responde a que, de haber acuerdo con Sumar, no hubiera habido tiempo antes del sábado para consultarlo a la militancia y que ésta lo ratificara. Por tanto, la fórmula elegida ha sido un reféndum a priori para tener las manos libres en la negociación. Esta decisión ha llegado horas después de que varias direcciones territoriales hayan presionado a favor de que Podemos alcance un acuerdo con Sumar ante el tempor de un hundimiento en las generales de concurrir por separado. Y es que el 28M en partido quedó fuera de la Asamblea de Madrid y salió de los gobiernos de coalición autonómicos en los que estaba. En términos generales, perdió un importante peso territorial. Podemos propone ir en solitario en la Comunidad Valenciana el 23J y Sumar "no contempla" esa posibilidad Mientras, hay dirigentes de Podemos como el coordinador de Murcia y secretario tercero de la Mesa del Congreso, Javier Sánchez, que aseguran que el acuerdo está cerca.