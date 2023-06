Sánchez cree que el "error más importante" de su Gobierno ha sido la ley del 'solo sí es sí'

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección del PSOE en las elecciones generales, Pedro Sánchez, ha reconocido que "el error más importante" que ha cometido su Gobierno durante la legislatura ha sido la rebaja de penas a agresores sexuales como consecuencia de un fallo "técnico" de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'.

"El error para mí más importante que hemos cometido durante estos cuatro años es el de un gobierno feminista que ha aprobado 200 leyes, el haber cometido un error, en este caso técnico, en la ley del 'sí es sí', que provocó una serie de efectos indeseados de rebajas de penas a agresores sexuales. Para mí, este es el mayor error que he cometido en esta legislatura", ha asegurado Sánchez, este domingo, en una entrevista en 'La Sexta'.

Pese a que dicha ley fue impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, Sánchez ha asegurado que nunca tuvo sobre la mesa su cese, porque siempre ha antepuesto la estabilidad. "No, en absoluto, nunca tuve sobre la mesa ese cese, al contrario, pese a las discrepancias que he podido tener con la ministra de Igualdad, siempre he antepuesto la estabilidad", ha explicado, a pesar de que, según ha añadido, "se han dicho cosas muy gruesas" por parte de su "socio de Gobierno".

Cree que no supo "medir" la "burbuja del sanchismo" Sobre la estrategia de PP y Vox y su discurso contra el 'sanchismo', el candidato del PSOE lo ha calificado de estrategia "Trumpista", en la que utilizan la "deshumanización, el cuestionamiento de los resultados y el incumplimiento de la legalidad". "Mentiras, manipulación y maldad", ha resaltado. Ha considerado como un error en estos años no haber prestado atención al "factor corrosivo y al veneno" que han metido en la sociedad la derecha y la ultraderecha, y no pinchar la "burbuja del sanchismo" que, según él, es un intento de "ridiculizar" y deslegitimar las medidas que han aprobado. Sánchez también ha señalado que ha tratado de no caer en la provocación de los medios de comunicación donde prevalecen los discursos "ultraconservadores" frente a los progresistas. 00.39 min Sánchez: "Ha quedado claro que la derecha política y mediática me odia"

Sánchez cree que la participación del 23J estará entre el 73% y el 76% De cara a las elecciones del 23 de julio, Sánchez cree que ganará en "votos y escaños", pero que necesitará un pacto progresista con Yolanda Díaz y las fuerzas de Sumar para gobernar frente al presumible pacto entre Partido Popular y Vox, ha señalado. Además, ha afirmado que dentro de un mes, una vez que se celebren las elecciones generales, no se ve fuera de la política. “No subestimemos el poder de la política y del voto“ El presidente cree que pese a lo particular de la fecha, en plena época vacacional, la participación estará entre el 73% y el 76%, varios puntos por encima de la última convocatoria en noviembre de 2019, que fue de un 71,75%. También predice que habrá una mayor movilización en los barrios populares de la que hubo en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. "No subestimemos el poder de la política y del voto", ha indicado Sánchez. Así están las encuestas: el PP rozaría los 140 escaños, más que la izquierda, y lograría la mayoría absoluta con Vox DatosRTVE

"Vox alimenta el cabreo de los que no llegan a fin de mes" Al ser cuestionado sobre qué puede hacer la izquierda para que en los barrios populares no se vote tanto a Vox, ha señalado a quienes estén tentados de votar a la ultraderecha, los que sufren precariedad laboral, que la solución está en avanzar en derechos no en recortarlos. Sánchez cree que lo que ha hecho bien Vox para tener buenos resultados en este segmento de la población, es "alimentar la discordia" y el cabreo que tiene la gente que se levanta temprano y tiene un sueldo que no permite llegar a fin de mes. Además, ha indicado que su Gobierno ha tratado de proteger con recursos a las clases populares. Sobre Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que lo considera "un buen líder" aunque espera que se quede en la oposición. Sin embargo, cree que ha sido una "enorme decepción" para mucha gente que pensaba que era un "moderado" que quería llegar a acuerdos. A su juicio se ha refugiado en "el sanchismo" al igual que su antecesor al frente del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.