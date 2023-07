La campaña de las elecciones generales entra en su ecuador instaurada en la guerra entre Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP). El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas ha alertado de que el Partido Popular y Vox están abriendo "camino" a la "censura" con sus pactos y el líder de los 'populares' le ha reprochado que no aspira a ganar, sino a "bloquear", y ha pedido unir el voto en torno al PP para no perder escaños.

Mientras, Correos ha hecho públicas las cifras de las solicitudes de votos por correo, cuyo plazo concluyó este jueves: más de 2,6 millones de peticiones, casi el doble que en 2019, todo un récord.

Feijóo recuerda el 'no es no' de Sánchez: "Aspira a bloquear"

Feijóo, desde un mitin en Oviedo, ha recordado los "antecedentes" de Pedro Sánchez en 2016 cuando con su "no es no" se opuso a la investidura de Mariano Rajoy y ha apuntado que eso es lo que pretende también ahora. "Fíjaos en sus antecedentes políticos y llegaréis a la conclusión de que si no aspira a ganar, aspira a bloquear", ha dicho. Cabe recordar que, en 2016, el 'no es no' de Sánchez a Rajoy tras la repetición electoral de las generales le costó su cargo como secretario general y su escaño en el Congreso para no romper la disciplina de voto del PSOE, que se abstuvo para facilitar a Rajoy ser investido.

“Si unimos el voto de cambio en el Partido Popular, España tendrá un Gobierno con una mayoría. pic.twitter.com/F1CEPDVH9n“ — Partido Popular (@ppopular) July 14, 2023

Por todo, Feijóo, ha apelado al voto útil al Partido Popular, porque, si se apuesta por Vox (ha dicho sin mencionarles directamente), habrá "miles de votos que no consigan escaño". "Son 20 escaños que es lo que nos hace falta para gobernar en solitario", ha manifestado. Antes, en una entrevista en Onda Cero, ha reconocido que cuando dijo en el 'cara a cara' del lunes que el juez archivó el caso Pegasus por falta de colaboración de Sánchez "a lo mejor no era correcto" pero era lo que había leído en un teletipo (la causa real fue la falta de colaboración con Israel): "Eso... lo había leído en un teletipo hacía poco tiempo. A lo mejor no era correcto. Pero el teletipo que a mí me mandan era por falta de colaboración del señor Sánchez, sí".