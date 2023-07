Arranque de campaña Sánchez llama a votar para frenar la "involución de PP-Vox" y Feijóo avanza "el fin de sanchismo" Día 1: Programas electorales Los partidos lanzan la guerra de los programas electorales en el arranque de la campaña del 23J Día 2: Primer sábado Sánchez se encierra para preparar el debate y Feijóo se lanza a por el voto de la España rural y envejecida

04.49 min Los líderes se vuelcan en el primer y caluroso domingo de la campaña de las elecciones generales del 23J

Concluye el primer fin de semana de la campaña de las elecciones generales del 23 de julio. Este caluroso domingo las altas temperaturas no han impedido a Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Yolanda Díaz (Sumar), así como a los candidatos de partidos nacionalistas e independentistas, llevar a cabo sus mítines. No es el caso de Pedro Sánchez (PSOE), que se ha dedicado el fin de semana a preparar el debate electoral de este lunes con Feijóo, si bien este sábado a última hora de la noche fue publicada una entrevista al presidente del Gobierno y candidato socialista en un diario digital.

Sánchez pide el voto "prestado" de quienes no apoyaron al PSOE: "Está en juego la democracia" En una entrevista en ElDiario.es, Sánchez, ha alertado de que estas elecciones del 23J no está en juego la alternancia sino la "democracia". Ha cargado de nuevo contra un PP que se acerca, dice, a Vox, y que intercambia "sillones por principios". Y por todo ello ha pedido el voto prestado a aquellos que no votan al PSOE que están "avergonzados" con los pactos PP-Vox: "Pido el voto para todos aquellos votantes de otras opciones políticas, incluida la del Partido Popular, que están avergonzados de los acuerdos con Vox y con Abascal. Pido el voto mayoritario de izquierdas, de centro y también de gente de derechas que sé que me van a dar un voto prestado". “No son unas elecciones más.



Un Gobierno de PP y Vox sería un retroceso serio, grave, en derechos y libertades.#Adelante #EspañaAvanza #VotaPSOE



Os dejo mi entrevista en @eldiarioes:https://t.co/y4ICVXYz5J“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 9, 2023 Quien sí ha pisado la calle este domingo han sido varios ministros socialistas. La de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido desde Punta Umbría (Huelva) que "el fanatismo y la intolerancia no se van a abrir paso en España" y que no callarán al PSOE quienes hacen "ruido" o gritan "consignas de ultraderecha" y ha avisado de que "España se lo juega todo" el 23 de julio. El titular de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha advertido por su parte de que el PP y Vox "son un peligro para la convivencia, para el progreso y para España", tal y como demuestran con su "censura" a obras culturales, su "negación" de la violencia machista o su decisión de "sacar del baúl" políticas y mensajes "caducados y podridos".

Feijóo clama por una mayoría absoluta frente a la "intransigencia de los extremos" El líder del PP ha estado este domingo en la plaza de toros de Pontevedra, un enclave que ha simbolizado las grandes victorias de Feijóo durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia y que espera que le sirva de "talismán" para las generales. Desde allí, acompañado del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y del presidente gallego, Alfonso Rueda, ha hecho un llamamiento este domingo para alcanzar una mayoría absoluta para conformar un gobierno "de una sola pieza" que esté lejos la "intransigencia de los extremos", en una clara referencia a Vox. Feijóo clama por una mayoría absoluta en su plaza talismán de Galicia frente a la "intransigencia de los extremos" DIANA FRESNEDA Ha sido uno de los actos centrales de la campaña y ha logrado congregar, según el PP, a unas 12.000 personas. Ante ellos, Feijóo ha avisado de que Sánchez "fía" las generales del 23 de julio a una "carambola" para "volver a bloquear la gobernabilidad" de España con el 'no es no' que ya vivió Mariano Rajoy en 2016. Por eso, ha pedido el voto para el Partido Popular para "romper los bloques políticos que ha construido el sanchismo" y para "cambiar las alianzas en contra por los pactos de Estado". “#EsElMomento de renovar la concordia, normalizar el respeto y entendernos en la diferencia.#EsElMomento de formar un Gobierno que salga directamente de las urnas, para centrarnos en las prioridades de los ciudadanos.#EsElMomento de unirnos. pic.twitter.com/kyb1VdTw4a“ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 9, 2023 Rajoy, por su parte, cree que "España necesita un presidente como Feijóo, que traiga sosiego y eficacia, y que sea capaz de unir a toda la sociedad española". Y ha reivindicado al líder del PP como "la única alternativa de cambio" para abordar los retos que tienen por delante, "muy abandonados por el gobierno Frankenstein". Además, ha destacado la trayectoria del PP frente a partidos que "tienen un revés y vuelan": "¿Dónde están UPyD, Ciudadanos y Podemos? ¿Dónde estarán otros dentro de poco?", se ha preguntado en una clara alusión a Vox.

Abascal: "Los primeros votantes de Sánchez serán violadores, pederastas, golpistas, Txapote y Mohamed" El líder y candidato de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este domingo que el presidente del Gobierno y aspirante del PSOE, Pedro Sánchez, hable de que la democracia esté en juego y ha denunciado que sus primeros votantes van a ser "violadores, pederastas, golpistas, Txapote y Mohamed". Abascal avisa de que los primeros votantes de Sánchez serán "violadores, pederastas, golpistas, Txapote y Mohamed" Desde un acto en Cáceres, ha denunciado que la izquierda "piense" que "la democracia es suya". "Pedro Sánchez ha dicho que hay que votarle a él para proteger la democracia, esto se ha atrevido a decir el presidente del Gobierno que accedió al poder mintiendo a los españoles y pactando con los enemigos de la democracia, el orden constitucional y la convivencia", ha denunciado. “Abascal avisa de que los primeros votantes de Sánchez serán "violadores, pederastas, golpistas, Txapote y Mohamed", en referencia al rey de Marruecos https://t.co/0mAxDZH5Hf pic.twitter.com/GCaVBplg8y“ — Europa Press (@europapress) July 9, 2023

Díaz: "El éxito de Feijóo es meter a los ultras en su gobierno" Desde Sevilla, Díaz ha llamado a votar contra Feijóo porque su éxito implicaría "es meter a los ultras en su Gobierno para disputar lo que se consiguió en la Constitución”. Se ha referido así a Vox, un partido que “viene pidiendo la supresión de las autonomías”, que está “en contra” de la Carta Magna y en concreto del artículo 137 de la misma, que habla de la organización territorial del Estado. Díaz llama a votar contra Feijóo porque su "éxito" es meter en el Gobierno a los "ultras" que van "contra" la Constitución ROCÍO GIL GRANDE Díaz ha sido muy crítica con Feijóo y un PP que “defiende” a las compañías energéticas en lugar de a la “mayoría social” y que "miente" respecto al empleo, por lo que ha "retado" al líder 'popular' a debatir sobre esta cuestión. Además, ha criticado que Feijóo proponga hacer una auditoría del gasto público cuando "no es capaz de aclarar su sobresueldo" como presidente del PP: "Haga una auditoría de su sueldo antes de las elecciones". Pero también ha repartido críticas entre el PSOE y ha llamado a apoyar a Sumar a aquellos que estén "decepcionados" con los socialistas. Y con todo, ha cargado contra el debate electoral del lunes entre Sánchez y Feijóo, que no "representa" al país: La política es demasiado seria para convertirla en un cara a cara de zascas entre dos hombres que miran el pasado”. “�� "Mañana tenemos un debate que mira al pasado, a los años 90.



Hoy España es distinta. Un debate donde no va a salir todo lo que hemos hablado hoy aquí.



La política es demasiado seria para reducirla a "zascas" entre dos hombres que miran al pasado".



��@Yolanda_Diaz_ #EsPorTi pic.twitter.com/nueNtMOtO2“ — Sumar (@sumar) July 9, 2023

Acto central de Bildu: Otegi cree que Vox "marca la dirección" al PP EH-Bildu ha celebrado su acto central de campaña en San Sebastián, desde donde el coordinador general de esta formación, Arnaldo Otegi, ha advertido de que "quien marca la dirección de Estado en el bloque reaccionario es Vox, no es el PP", y ha criticado que se pretenda "edulcorar" al Partido Popular. Por otra parte, ha marcado distancias con el PNV, a quien ha reprochado que reparta "carnets abertzales": "Os voy a dar un ejemplo para que alguno, si os pregunta, demuestra claramente cuál es nuestro nivel de abertzalismo. Vox quiere ilegalizar a EH Bildu, no quiere ilegalizar al PNV. Dicho esto, no hay más preguntas, señoría". Otegi ha estado acompañado por los cabezas de lista de EH Bildu por Gipuzkoa al Congreso y al Senado, Mertxe Aizpurua y Gorka Elejabarrieta, respectivamente. “.@ArnaldoOtegi: «No hay un candidato que se presenta por el PP; hay un candidato llamado 'Feivox' y representa el programa de las derechas políticas y económicas



Es hora de retratarse antes del #23J y que cada cual diga que hará con sus escaños, también los de Euskal Herria. pic.twitter.com/DXdSxQSxSV“ — EH Bildu (@ehbildu) July 9, 2023 El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha reclamado por su parte desde Vitoria la transferencia de la gestión de la Seguridad Social a Euskadi para poder garantizar "más y mejores pensiones para los vascos". "¿Para qué queremos el voto? Para seguir siendo la voz de Euskadi en Madrid. Queremos voz y voto para conseguir la transferencia de la Seguridad Social. ¿Para qué? Para garantizar más y mejores pensiones en Euskadi", ha pedido Ortuzar, que ha estado acompañado por los candidatos de su partido a las Cortes Generales Aitor Esteban y Almudena Otaola. “↗ @andoniortuzar, en #Zaramaga: "Queremos voz y voto para conseguir la #transferencia de la Seguridad Social y garantizar así más y mejores #pensiones en #Euskadi".



#⃣ #EuskadirenAhotsa pic.twitter.com/gOyaP6ARQt“ — EAJ-PNV (@eajpnv) July 9, 2023 El cabeza de lista de ERC en las generales, Gabriel Rufián, ha confesado durante un acto en Lloret de Mar (Girona) que ha tenido una "pesadilla" sobre un gobierno PP-Vox, con ilegalización del independentismo o derogación de leyes sociales, e incluso se ha atrevido a augurar cómo sería la composición de un Ejecutivo con esa coalición. "Algunos nos quieren política, social y civilmente cara al sol los próximos cuatro años", ha advertido, un día después de que la Junta Electoral Central (JEC) considerase que no es contraria a la ley de Memoria Histórica la incorporación del himno franquista "Cara al Sol" en la cuña radiofónica que Falange Española ha remitido a RTVE para su difusión durante la campaña. “��️"@Esquerra_ERC #DefensaCatalunya del feixisme polític, mediàtic i judicial. Ho portem al nostre ADN i ens sentim profundament orgullosos. No deixeu que guanyin aquells que diuen 'España que madruga' o els que diuen 'a canvi de res'. Sempre hi serem✊", clou @gabrielrufian pic.twitter.com/gWK8P9XTBu“ — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) July 9, 2023