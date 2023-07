La vicepresidenta segunda del Gobierno y candidata de Sumar a las elecciones generales del 23 de julio, Yolanda Díaz, ha llamado al voto a favor de su formación y contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque el “éxito” del candidato ‘popular’ “es meter a los ultras en su Gobierno para disputar lo que se consiguió en la Constitución”. Se ha referido así a Vox, un partido que “viene pidiendo la supresión de las autonomías”, que está “en contra” de la Carta Magna y en concreto del artículo 137 de la misma, que habla de la organización territorial del Estado.

Díaz se ha expresado así en un mitin de campaña en Sevilla el mismo día que Feijoo ha clamado por una mayoría absoluta frente a la “intransigencia de los extremos”. Todas las encuestas coinciden en que el PP necesitará previsiblemente a Vox para gobernar, y el partido de Santiago Abascal ha presentado recientemente un programa electoral en el que se muestra en contra de las competencias autonómicas y a favor de un Estado “unitario”, la derogación de las leyes “de género” o ilegalizar partidos independentistas.

“Los que vienen están pidiendo la supresión de las autonomías, están en contra de la Constitución”, ha advertido la candidata de Sumar, que ha llamado a los andaluces: “Votad por vuestros derechos”.

“Le vuelvo a retar. La materia del trabajo es clave para la vida de la gente. Siéntese a debatir con nosotros, a hablar de la reforma laboral y de los fijos discontinuos”, ha insistido, y le ha pedido que “deje de mentir y de jugar con la vida de la gente”. Además, ha criticado que Feijóo proponga hacer una auditoría del gasto público cuando "no es capaz de aclarar su sobresueldo" como presidente del PP: "Haga una auditoría de su sueldo antes de las elecciones".

Díaz ha dicho coincidir con Feijóo en que “mentir en política es muy grave”, por eso le ha instado a comparecer ante los españoles y “rectificar” sus palabras respecto a que España tiene menos horas trabajadas en 2023 “que nunca” o a los fijos discontinuos: “Miente”. “Es una vergüenza para alguien que quiere presidir La Moncloa” no conocer los datos, ha dicho, que deja la reforma laboral.

“Salgamos a decirles a los señores de las eléctricas, que piden el voto para el PP, que vamos a ganar nosotros y que la energía es un derecho fundamental, que tenemos derecho a la climatización y a calentarnos en invierno y que la factura de la luz no puede ser un obstáculo para miles de personas”.

La vicepresidenta ha animado a continuación a salir a votar para defender a la gente de los barrios. “Para decir que queremos una energía renovable y pública y que queremos trocear las eléctricas para que esto beneficios se recorten”, ha proseguido, alertando del “riesgo de concentración energética”. Ha recordado que Endesa, que era una empresa pública, ahora “está en manos del Estado italiano”, y ha criticado que Sevilla, a finales de junio, se quedara casi 17 horas sin luz en plena ola de calor. “Esto hace que la gente no tenga dignidad ni capacidad de vivir y dormir con dignidad”.

Llama a los votantes "decepcionados" con el PSOE

Díaz también ha repartido críticas entre el PSOE y ha llamado a votar a aquellos que estén "decepcionados" con los socialistas. En clave nacional, ha dicho: ”Nos ha costado mucho sacar muchas cosas dentro del Gobierno de coalición. He tardado nueve meses en subir el salario mínimo interprofesional. No era la patronal la que lo impedía, eran nuestros socios”. Y ha dejado claro: "No vamos a permitir que se suba la edad de jubilación a los 72 años como ha dicho el PSOE”. Por todo, ha afirmado que "solo si tenemos un Sumar muy grande podemos tener gobierno progresista en España”.

Pero además ha aprovechado que estaba en Andalucía para proclamar: "Salgamos a votar a favor de nuestras vidas y no a favor de los señoritos de Andalucía", y es que a su juicio el PSOE "ha gobernado muchos años y no han aprovechado esos años para mejorar vuestras vidas: seguís siendo la segunda comunidad autónoma con más paro".

También se ha referido al debate este lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Feijóo: “La política es demasiado seria para convertirla en un cara a cara de zascas entre dos hombres que miran el pasado”. Y es que asegura que “no representan al país”.

Díaz, que ha centrado buena parte de su discurso en el empleo, ha concluido: "Quiero ser la presidenta del gobierno con los salarios dignos, como en Europa, y para decirle a la gente que queremos reducir la jornada laboral sin reducción salarial".