El próximo 23 de julio más de 37 millones de españoles están llamados a votar en las elecciones generales para elegir el futuro presidente y gobierno del país. Tan solo dos candidatos de ámbito nacional repiten respecto a 2019: Pedro Sánchez (PSOE) y Santiago Abascal (Vox) ante los nuevos liderazgos al frente de sus partidos de Alberto Núñez Feijóo (PP) y Yolanda Díaz (Sumar).

En estos últimos cuatro años, la política ha arrasado con otros líderes como si fuera un huracán. Pablo Casado (PP) salió defenestrado hace poco más de un año por la guerra abierta con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ciudadanos, que en 2019 se presentó con Albert Rivera, ahora ni siquiera concurrirá a estas generales tras las consecutivas debacles electorales desde entonces que su sucesora, Inés Arrimadas, no logró evitar. Y Podemos, pese a que tras las pasadas generales entró en el gobierno de coalición, ha quedado diluido dentro de la marca Sumar bajo el liderazgo de Díaz y Pablo Iglesias, que logró ser vicepresidente, abandonó la política tras los malos resultados de la izquierda en las elecciones madrileñas de 2021.

Entre los partidos nacionalistas e independentistas que esta legislatura han tenido grupo propio en el Congreso no hay cambios. ERC seguirá llevando a Gabriel Rufián como cabeza de lista, el PNV a Aitor Esteban y EH-Bildu a Mertxe Aizpurúa.

Aquí, hacemos un repaso de los perfiles de todos los candidatos y su trayectoria política:

Si algo ha demostrado hasta la fecha es que no hay que darle por muerto pese a que las encuestas pronostican una mayoría absoluta de PP y Vox, que en la última legislatura han clamado contra el “sanchismo” para denunciar que el socialista es “capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder”. Más allá de lidiar con la oposición, Sánchez ha tenido que hacer frente a la legislatura más difícil, marcada por la pandemia del coronavirus , las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, el volcán de La Palma o Filomena . “Salvo una invasión zombie, este Gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones inéditas”, llegó a bromear en una ocasión.

Feijóo, el gallego que unió al PP tras su peor crisis

Alberto Núñez Feijóo (La Peroja, Orense, 1961) llegó a presidir el PP en la primavera de 2022 sin proponérselo y como única opción de consenso para superar la profunda crisis en su partido tras la guerra Casado-Ayuso, que costó la cabeza al que hasta entonces había sido su presidente. Él mimso ha reconocido que nunca quiso presidir el Partido Popular y por ello declinó presentarse a las primarias de 2018 para suceder a Mariano Rajoy, pero acabó asumiendo el liderazgo el año pasado por “responsabilidad”. Sus cuatro legislaturas como presidente gallego con mayoría absoluta y su perfil dialogante fueron aclamados por todos los dirigentes de su partido.

Pero Feijóo ya ha experimentado en sus carnes que la política nacional poco tiene que ver con la gallega. Allí no tenía rivales directos a los que combatir y ahora, al frente del PP nacional, se encuentra con un Vox que le resulta incómodo y que compite directamente por parte de su electorado. Feijóo insiste en que quiere gobernar en solitario pero ya ha dicho que si es imprescindible Vox para su gobierno le dejará entrar en el gobierno. Ha tenido que lidiar con los pactos de su formación con el partido de Santiago Abascal en varios territorios y la postura de ese partido en cuanto a la violencia de género, que no reconoce, o el colectivo LGTBI, lo que ha llevado al PP a la contradicción de pactar con Vox sin defender esos postulados. "No somos lo mismo", repite insistentemente el 'popular'.