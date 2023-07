Día 5: Resaca post-debate La resaca del cara a cara entre Sánchez y Feijóo marca la campaña electoral Día 5: Choque por Correos Los pactos con Vox, ETA y el voto por correo: armas de la campaña electoral Día 6: Debate a siete El debate a siete en RTVE marca el ecuador de la campaña

06.43 min Minuto de oro de los portavoces de las formaciones con grupo propio en el Congreso

El debate a siete en RTVE ha marcado la jornada de campaña de este jueves. En este encuentro de los portavoces de los partidos con grupo parlamentario propio en el Congreso, tanto PSOE como Sumar han defendido el Gobierno progresista de coalición para seguir "avanzando", mientras que el PP ha pedido el voto a Alberto Núñez Feijóo para evitar los "extremismos y "bloqueos" tras el 23J.

En el encuentro, moderado por Xabier Fortes, y emitido por TVE, RNE, RTVE Play y RTVE.es, han participado Patxi López (PSOE), Cuca Gamarra (EH Bildu), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Aina Vidal (Sumar), Gabriel Rufián (ERC), Aitor Esteban (PN) y Oskar Matute (EH-Bildu).

El PP ha vuelto a ofrecer al PSOE que gobierne la lista más votada, a lo que López ha respondido un rotundo "no". Sin aclarar si pactaría o no con Vox tras el 23J, Gamarra se ha reivindicado como la opción "moderada" y ha pedido el voto "para no depender de los extremos", mientras que Espinosa de los Monteros ha pedido a los ciudadanos no malgastar su voto en una "solución tibia o intermedia" para construir una "alternativa", en referencia al PP. Por su parte, los partidos nacionalistas e independentistas han llamado a votar para evitar la "involución" y defender sus respectivos territorios.

No ha habido un solo reproche entre López y Vidal en el debate y ambos se han dedicado a reivindicar la gestión del gobierno de coalición los últimos cuatro años frente a un PP y Vox que no han abundado en ataques el uno al otro, y que han criticado con dureza medidas como la ley del ‘solo sí es sí’ o que hayan dejado “la gobernabilidad en manos” del independentismo y el nacionalismo.

El CIS vuelve a dar la victoria al PSOE y más ventaja a la izquierda Al contrario que el resto de las encuestas publicadas hasta el momento, el CIS vuelve a dar la victoria al PSOE en su barómetro de julio con un 31% del voto, a 1,4 puntos del PP, que sería segundo, con un 29,6%. De esta forma, la institución presidida por el exdirigente socialista José Félix Tezanos deshace el empate técnico que el propio CIS atribuía a ambos partidos en la encuesta preelectoralal de hace una semana, aunque con datos anteriores al inicio de la campaña electoral. El CIS vuelve a dar la victoria al PSOE a menos de dos puntos del PP y más ventaja al bloque de la izquierda JOSÉ Á. CARPIO De hecho, el PP sería el partido que más apoyo perdería, más de un punto respecto al mes pasado y casi dos puntos respecto a la encuesta preelectoral, frente a un PSOE que se mantiene respecto al último barómetro (solo cede dos décimas) y a la citada macroencuesta. Sumar y Vox subirían por su parte más de un punto cada una y serían respectivamente la tercera fuerza más votada (15,5% para la formación de Yolanda Díaz, que sin embargo también pierde respecto a la encuesta preelctoral) y la cuarta, con un 11,7% para el partido de Santiago Abascal.

Sánchez retoma los mítines por primera vez desde el viernes Sánchez ha vuelto a los mítines de la campaña por primera vez desde que el pasado viernes presentase el programa electoral, ya que el fin de semana se dedicó a preparar el debate 'cara a cara' del lunes con la agenda despejada y después asistió como jefe del Ejecutivo a la cumbre de la OTAN en Lituania. Este jueves, desde Santander, ha criticado que “la derecha siempre ha usado cualquier método para llegar al poder y horadar la credibilidad de los socialistas” y que por eso no le “extraña” la campaña que están haciendo PP y Vox. “Tenemos que reivindicar el juego limpio”, ha asegurado. Por otra parte, ha criticado que PP y Vox dibujan una España “triste, muy estrecha” en la que solo “caben ellos”, y ha advertido al líder del PP: “Perdone señor Feijóo, pero Vox no es un partido constitucionalista”. Así, ha relatado la postura del partido de Santiago Abascal en contra de las autonomías o los incidentes de “censura” a obras en algunos municipios donde el PP gobierna con Vox. “Ganará el PSOE por todos los artistas a los que están censurando en los pueblos donde gobiernan PP y Vox”, ha aseverado.

Feijóo lanza este mensaje en el homenaje a Miguel Ángel Blanco Feijóo ha participado este jueves en un acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP de Ermua secuestrado y asesinado hace 26 años por la banda terrorista ETA, en el que ha hecho un llamamiento a "no olvidar" su memoria y ha lanzado este mensaje: "Ni el presente ni el futuro de España debe ser impuesto por quienes planificaron, ejecutaron o aplaudieron los crímenes como el de Miguel Ángel Blanco. Tampoco los que nunca se arrepintieron y siguen sin colaborar por la resolución de asesinatos o dan cobijo a esos asesinos". Feijóo, en el homenaje a Miguel Ángel Blanco: "El futuro de España no debe ser impuesto por quienes lo ejecutaron" Así, el líder 'popular' ha pedido seguir manteniendo "la resolución" que "derrotó a sus asesinos" y que "tiene que seguir derrotando a sus secuaces", en referencia a EH Bildu. Tras la ofrenda floral, Feijóo ha destacado que, con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, "el terrorismo de ETA llegó a una de las cotas más altas de infamia y de cobardía". "Por ello, ni podemos, ni queremos, ni podemos olvidar", ha añadido. En el acto han participado la hermana del concejal asesinado, Marimar Blanco, y el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz.

Díaz: "No quiero más Garcías Lorca, quiero que la gente sea feliz" Díaz ha defendido una "España en la que se sigan ganando derechos", en contraposición con la que defienden Vox y el PP que supone "volver a tiempos en blanco y negro del franquismo". "Yo no quiero más Garcías Lorca, quiero que la gente sea feliz, que la gente pueda vivir con dignidad en un país que es reconocido en todo el mundo por ser vanguardia de los derechos civiles", ha indicado Díaz en la entrevista mencionada anteriormente. Para ella, "una España mejor es una España en la que se pueda amar y sentir como se quiera". Díaz ha asegurado creer "absolutamente" en la autodeterminación de género, ser una "gran defensora" de la Ley Trans y ha respaldado a la portavoz de Sumar en materia de Igualdad, Elisabeth Duval, ante las críticas de algunas feministas. Para Díaz Díaz, Duval es una portavoz "magnífica" para Sumar e "intelectualmente brillante" y aunque reconoce que "los debates en feminismo son ricos", considera que no debe convertirse el movimiento "en un lugar poco menos que de combate".