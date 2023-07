El candidato de Vox a las elecciones generales, Santiago Abascal, ha cargado este jueves contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su ofrecimiento de acuerdo a Pedro Sánchez para que gobierne la lista más votada. "Parece una contradicción derogar el sanchismo pactando con Sánchez", ha afirmado en una entrevista en Radio Nacional. Ha criticado que Feijóo está "descentrado" y "más preocupado de ganar a Vox que de ganar a Sánchez" y le ha animado a "retirar" la propuesta que le ofreció durante el debate del lunes.

Abascal se ha pronunciado así un día después de las declaraciones del candidato del PP, pero también del expresidente José María Aznar, quienes cargaron duramente contra Vox por no investir a Fernando López Miras en la Región de Murcia, a los que acusaron de estar "aliados" con Sánchez para impedir gobernar a los 'populares'. "Me sorprenden esas declaraciones de colaboración con el sanchismo de Vox cuando cuatro millones de españoles pudieron pudieron ver cómo encima de la mesa hubo un acuerdo de Feijóo a Sánchez", ha señalado.

Sánchez carga contra los pactos de la "vergüenza" de PP y Vox y Feijóo dice: "Si gana, me abstengo. ¿Hará lo mismo?" ROCÍO GIL GRANDE

A este respecto, ha denunciado que "se ha querido someter a Vox a un chantaje en Murcia", partido que obtuvo un 18% de los votos, cuando Ciudadanos entró en la última legislatura en el Gobierno de López Miras con un 12%.

El líder de Vox también ha criticado el cara a cara del lunes en Atresmedia, el único que habrá en campaña, ya que lo ha considerado un "debate contra la realidad en el que solo está el bipartidismo" y por lo tanto ha sido "el menos visto de la historia" ya que muchos ciudadanos no se sintieron representados y no se habló "de lo que importa a la gente", como "el campo, la natalidad o la soberanía energética".

Un programa de "máximos" pero negociarán para que se cumpla parte

Respecto a su programa, ha defendido que es de "máximos" y que son "auténticos" en sus planteamientos, pero también ha asegurado que son "razonables" y que por ello tienden la mano para negociarlo como han hecho en Castilla y León o la Comunidad Valenciana. "Aunque nuestra posición es de máximos intentamos que una parte de nuestro programa se cumpla", ha apuntado el presidente de Vox.

Entre estas medidas incluye la supresión de las comunidades autónomas, una propuesta en la que se ha reafirmado. "Eso no sorprende a nadie, Vox desde que se fundó tiene la propuesta de reforma de las comunidades autónomas y la evolución a un Estado unitario con un único parlamento, un único Gobierno y un único Tribunal Supremo". Sin embargo, ha admitido la "complejidad" de llevar a cabo este proceso, ya que requeriría de una reforma constitucional agravada, por lo que ha afirmado que mientras tanto se pueden "recuperar competencias como sanidad, educación o justicia".

También planta la primacía del derecho español sobre el europeo, lo que choca contra el funcionamiento de la Unión Europea. Ha negado querer salirse del club comunitario, sino volver a la idea de los "padres fundacionales", para que se "respete la soberanía de los Estados". En este sentido, ha afirmado que la política interna de España la deciden "los burócratas de Bruselas y ETA", mientras que la externa la decide "Marruecos".

Respecto a la violencia de género, otro de los temas que ha marcado la campaña por los pactos entre PP y Vox que sustituyen este término por violencia intrafamiliar, Abascal se ha reafirmado en que "la violencia no tiene género" y que lo que existe es "la violencia machista", un discurso "importado desde otras latitudes". Ha insistido en que pretenden derogar la ley de violencia de género de 2004 ya que "no sirve para su objetivo principal, no han descendido los asesinatos de mujeres en España". En realidad, los asesinatos sí que se han reducido, pasando de 71 mujeres asesinadas en 2003 a 49 el año pasado.