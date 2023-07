El candidato de Vox en las próximas elecciones generales, Santiago Abascal, ha afirmado este martes que, si gobierna con el PP, no tiene "ninguna duda" de que volverán las tensiones a Cataluña y que podría haber situaciones "peores" que en 2017. "Hay una fórmula de que no haya tensiones, se da la secesión y no hay tensiones. Directamente nos rendimos", ha respondido en un desayuno informativo en Madrid.

"Lo que hay que hacer es imponer la ley. Cuando se produce un golpe de Estado no es posible limitar la intervención a unos pocos meses. Es absolutamente necesario que exista una intervención sostenida, duradera y utilizar todos los resortes del Estado para convencer a la población de Cataluña y mejorar la concordia", ha expresado durante un

El líder de Vox ha añadido que la concordia "no se va a restaurar" con la cesión al separatismo y que la fórmula para que no vuelvan las tensiones es "rendirse", "entregar la unidad de la patria" y no "traicionar a cientos de miles de españoles". Para Abascal, el PSOE y Ciudadanos acordaron un "155 de chiste" que ha servido para que los separatistas estén en el poder.

"La ventaja de un gobierno en el que esté Vox es que no va a pasar como con un gobierno con mayoría absoluta con el señor Rajoy", ha sentenciado en el encuentro organizado por Europa Press.

"Nosotros no vamos a ser esos titubeos, en 2017 parece que los abogados del Estado no habían visto en los temarios de las oposiciones qué era un golpe de Estado y se quedaron pensando qué es lo que hacían", ha añadido en este sentido. Preguntado por si es posible volver a situaciones similares a las de 2017, cuando se celebró el referéndum del 1 de octubre, ha respondido: "Y peores, no tengo ninguna duda".