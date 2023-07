Sánchez alerta de que el PP y Vox abren "camino" a la "censura" y Feijóo le reprocha: "No aspira a ganar, aspira a bloquear"

La campaña de las elecciones generales del 23 de julio entra en su recta final con los líderes de los principales partidos y sus equipos desplegados por todos los rincones de España. A diferencia del anterior, este fin de semana los líderes han vuelto a los mítines, algunos repitiendo mañana y tarde, pero todos volcados con un mismo fin: movilizar el voto y alzarse con la victoria este 23J.

Y, este sábado, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha cargado duramente contra el PP y su líder por las dudas sembradas en el proceso electoral y cuestionar el voto por correo. En un mitin en Alcázar de San Juan, Zapatero ha abundado en que ahora el PP está "derechizándose más" y, si antes se iban al centro, ahora navegan hacia Vox. El problema de la ultraderecha, a su juicio, no reside en Vox, sino en el propio Partido Popular, "que hace suyos los temas que la ultraderecha abandera en el mundo".

El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, ha recurrido a su "Manual de resistencia" para convencer a los votantes de que se pueden revertir las encuestas y ganar los comicios del próximo 23 de julio. Apelando a la épica de su historia al frente del PSOE , ha llamado a que no se quede “ningún voto en casa” porque “una abstención es un retroceso", como a su juicio "lo es votar al PP y a Vox”.

Feijóo apela a las grandes mayorías de Suárez, González, Aznar y Rajoy

También en un tono heroico, el presidente del PP y candidato al 23J, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a pedir este sábado el respaldo de todos aquellos que quieren un cambio de gobierno en España, lo que a su juicio solo se puede conseguir "concentrando el voto en el PP", y para ello ha apelado a las mayorías absolutas de los expresidentes Alfonso Suárez, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy.

"Quiero que el país funcione y sé que esta mayoría es difícil, pero no imposible", ha señalado en un mitin en Logroño, donde ha estado acompañado de la secretaria general del partido y cabeza de lista por La Rioja, Cuca Gamarra, y del presidente de la región, Gonzalo Capellán. Desde allí, ha hecho un llamamiento a los suyos para que "no se pongan límites" porque "la respuesta en la calle es buena". Y, con un optimismo difícil de ocultar, ha insistido en que el próximo 23J "se puede cambiar la historia del país". "Lo digo sin vanidad: si abrimos una nueva etapa, nos irá mejor a todos", ha dicho.

Tras recordar un día más el 'no es no' que Pedro Sánchez dijo a Mariano Rajoy en 2016, Feijóo ha cargado contra aquellas formaciones que "insisten en la política de bloques", en referencia al PSOE pero también a Vox -por la falta de acuerdo en la Región de Murcia-, sobre los cuales se ha mostrado convencido en que "no dudarán en bloquear la gobernabilidad de España" tras el 23J. Y es que, a su entender, hay partidos que "quieren bloquear" y, aunque "son diferentes", tienen "intereses comunes".