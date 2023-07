Paso a paso se va haciendo camino. La España Vaciada, que en 2019 logró el hito de tener por primera vez representación en el Congreso de los Diputados con el escaño de Tomás Guitarte (Teruel Existe), da ahora el salto en las elecciones generales del 23J con candidaturas en diez provincias donde cuentan con una importante implantación territorial. El objetivo es humilde, mejorar los resultados de hace cuatro años y seguir poniendo las políticas contra la despoblación en el centro de la agenda política. En la pasada legislatura, Guitarte logró algunos acuerdos para Teruel y otras provincias formando parte de la llamada ‘mayoría de la investidura’ de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Está por ver si ahora la España Vaciada logra mejorar sus resultados y si aún así podrá ser determinante para un futuro gobierno.

La España Vaciada es un conglomerado de federaciones y asociaciones locales que llevan décadas trabajando por mejorar los servicios en ciudades y pequeñas localidades asoladas por lo que llaman el ‘invierno demográfico’ ante la pérdida constante de población. Iniciaron su llamada “revuelta” en 2019 con una importante manifestación en Madrid que fue el inicio de su trayectoria política y ya entonces pusieron la problemática de la despoblación en el foco de los distintos partidos nacionales. Desde entonces, muchas de estas distintas federaciones (no todas) se han ido organizando en torno a un proyecto político que presentaron en noviembre de 2022, cuando fundaron la Federación de Partidos de la España Vaciada. Y bajo la premisa de que la unión hace la fuerza, concurrirán por vez unidos a las generales.

Su objetivo, según la propia formación, es “lograr cambiar el modelo de desarrollo que ha condenado a algunos territorios al olvido durante los más de cuarenta años de democracia por los distintos gobiernos, de uno y otro signo". "Han desplegado políticas sin inversiones en el medio rural, sin desarrollo de las infraestructuras prometidas, con una progresiva pérdida de servicios, convertidos en territorios expoliados y sacrificados para el desarrollo de otros y sin oportunidades para los más jóvenes, lo que ha fomentado su emigración, el envejecimiento de la población y un grave problema de despoblación", denunciaba recientemente el portavoz de la Federación y presidente de la plataforma 'León Ruge', Sergio Díez.

Los riesgos de ser un movimiento heterogéneo y de la ‘ley D'Hont’

Pero estos buenos resultados contrastan con el ‘pinchazo’ de Jaén Merece Más en las elecciones andaluzas de 2021, en las que no obtuvo ninguna representación. Y es que en la heterogeneidad del movimiento está el riesgo y está por ver si este 23J la España Vaciada logra votos allí donde la marca no tiene tanto peso como sí lo tiene en Soria o Teruel. Precisamente, el promedio de encuestas elaborado por RTVE.es no prevé para la España Vaciada mejores resultados que el escaño que logró Teruel Existe en 2019 (1 escaño).

Y es que cabe recordar además que la llamada ‘ley D'hont' beneficia al bipartidismo en las pequeñas circunscripciones electorales a costa de otras formaciones. La mayoría de provincias por las que se presenta la España Vaciada reparten entre tres y cinco diputados y solo Asturias y Zaragoza superan este número, con siete. En 2019, Teruel Existe logró un escaño al ser la fuerza más votada en la provincia de Teruel, seguido de PSOE y el PP, que se llevaron un escaño cada uno. En provincias donde se reparten tres diputados, no estar en los primeros puestos penaliza y para este 23J sigue habiendo mucha competencia pese a que Ciudadanos ha salido del mapa.

Y es que, aunque la España Vaciada ha marcado con Vox una línea roja ("no participaremos en ninguna fórmula en que esté Vox, ha reiterado Guitarte), los de Santiago Abascal suponen para ellos una competencia directa en cuanto a lo referido al mundo rural por temas como la caza, la agricultura o la ganadería, en los que ambas formaciones se enfocan bastante.

Como ventaja, la España Vaciada cuenta ya con algunos nombres conocidos que llevan en sus listas este 23J. Guitarte va de número 2 por Teruel al Congreso detrás de Diego Loras y esta elección es estratégica. Por un lado, su popularidad tras la última legislatura puede aportar un valor añadido a la hora de elegir esa papeleta, aunque su intención es permanecer en la política autonómica y yendo como número dos es altamente improbable que salga reelegido diputado en el Congreso.

En las listas de la España Vaciada también va Ángel Ceña como número uno por Soria tras su éxito en las elecciones en Castilla y León de 2022.