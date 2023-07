El independentismo catalán llega a estas elecciones generales más dividido que nunca, con cuatro partidos en liza, con un electorado desmovilizado y el apoyo social a la independencia en niveles muy alejados del apogeo del 'procés' -está a favor un 43%, frente al 49% que llegó a marcar tras el 1-O, según el Centre d'Estudis d'Opinió-. ERC, Junts, CUP y Espai CiU-PDeCAT competirán por este espacio electoral, y lo hacen desde puntos de partida muy alejados entre sí.

Ha fracasado por el momento el intento del president de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, de crear un "frente" unitario soberanista ante un posible gobierno PP-Vox, así como la posibilidad de una lista única ERC-Junts, al estilo del JuntsxSí de las elecciones catalanas de 2017, como proponía el partido de Carles Puigdemont, algo que han rechazado los de Oriol Junqueras.

En las pasadas elecciones municipales en Cataluña, la cuestión del independentismo estuvo prácticamente desaparecida en campaña, un cambio radical respecto a las últimas citas electorales. Ahora, en esta nueva carrera hacia el 23J, el asunto ha vuelto a adquirir más importancia, aunque lejos de aquellos intensas campañas del 2017 o 2019. De momento, el panorama que dejan los pactos tras el 28M es que la división entre el bloque independentista y el constitucionalista ya es historia: ERC y JxCat han pactado en más instituciones con el PSC que entre ellos. Todos son conscientes del nuevo ciclo en el que el partido que dirige Salvador Illa fue el más votado en los últimos comicios y parte como favorito también en estos.

Además, los partidos independentistas se enfrentan a una nueva amenaza: la campaña a favor de la abstención del independentismo más radical, que se siente traicionado por las políticas de las formaciones soberanistas en estos tiempos de 'postprocés'. La dirección de la Assemblea Nacional Catalana, que apoya esta abstención de castigo o bien el voto nulo, celebró un referéndum sobre qué estrategia seguir el 23J, entre sus miembros, aunque estos rechazaron promover la abstención. Otros organismos, como el Centre Català de Negocis, y referentes soberanistas como la eurodiputada Clara Ponsatí han defendido también no votar, frente a lo que los líderes de ERC, Junts y CUP han reaccionado en bloque resaltando la necesidad de votar.

ERC, un partido tocado tras el 28M

Con Gabriel Rufián de nuevo como cabeza de lista, ERC llega a estos comicios tocado, después de haber sufrido un importante batacazo electoral el 28M. En estas elecciones municipales en Cataluña pasó de primera a tercera fuerza, por detrás de PSC y Junts, perdiendo unos 300.000 votos y alcaldías tan destacadas como las de Tarragona o Lleida.

Las encuestas pronostican una caída importante respecto a su resultado histórico de 2019 -en los comicios de abril de ese año consiguieron su mejor resultado, 15 escaños y más de un millón de votos, y en noviembre obtuvieron 13. Ahora, se situarían en torno a los nueve diputados, empatando o quedando por debajo de su rival directo en el espectro independentista, JuntsxCat, según el promedio de encuestas de RTVE.

Los republicanos han iniciado la campaña agitando el miedo a un hipotético Gobierno central de coalición entre PP y Vox, y de ahí el lema escogido, "¡Defiende Cataluña!". "La gente no merece ir a votar con miedo, pero sí con pleno conocimiento de lo que viene, que es la derecha y ultraderecha de verdad, y para lo cual no vale una izquierda de mentira", advierte Rufián. El portavoz del partido en el Congreso también ha advertido de un posible pacto entre PSOE y PP para presentar a su partido como la única manera de evitar ese pacto en Cataluña, a pesar de que en el debate a siete de RTVE el representante socialista, Patxi López respondió con un "no, rotundamente" a la pregunta de Rufián de si su partido se abstendría para permitir gobernar a Alberto Núñez Feijóo.

ERC se encuentra ya en una posición de debilidad en el Govern, con un Ejecutivo en minoría tras el divorcio con Junts el año pasado, lo que le ha obligado a llegar a acuerdos con el PSC, algo muy criticado por los de Puigdemont al considerar que se ahonda en la división en el independentismo.