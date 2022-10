Las reacciones entre diputados y otros representantes de Junts no han tardado en hacerse públicas. El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha celebrado que los militantes hayan decidido romper con ERC a través de un tuit en el que ha transmitidu su "enhorabuena".

“Junts va néixer per això!

Vam dir q així no podíem seguir, q calia complir el pacte de govern.

Però el president no va voler complir el pacte d’investidura.

Vam dir q donariem la veu a la militància, q ha votat massivament. Ha guanyat el NO, sortim del govern i calen eleccions! https://t.co/NXzWetlTXV“