La presidenta de JxCat, Laura Borràs, ha anunciado que Junts pasa a formar parte de la oposición en el Parlament de Cataluña desde este viernes, después de que la consulta interna se haya saldado con una victoria, por un 55,73 % de los votos, de los partidarios de abandonar el Govern.

"Junts pasa a la oposición firme y responsable, para seguir trabajando con toda la intensidad", ha dicho Borràs en una rueda de prensa tras una reunión de la Ejecutiva del partido. Ha comparecido acompañada del secretario general, Jordi Turull, que ha avanzado que sus consellers ya han comenzado a emitir las cartas de renuncia de sus cargos.

Borràs ha afirmado que el partido no solo no se romperá después de la salida del Govern, sino que saldrá "más fuerte" y "plural". "Si hablamos de perdedores y ganadores, Junts gana y Pere Aragonès pierde", ha asegurado la presidenta de la formación, quien ha defendido el resultado de la consulta de las bases como un "paso de responsabilidad" y para cumplir con lo prometido en las urnas. "El compromiso con el país pasa por encima de los intereses de partidos", ha expresado.

Poco después en respuesta a Borràs, el presidente de la Generalitat ha afirmado que "se trata de que quien gane sea el país". "Esta es mi responsabilidad y la de todas las instituciones de Cataluña", ha dicho en una comparecencia en el Palau de la Generalitat, desde donde ha avanzado que remodelará el consejo Ejecutivo y ha descartado que vaya a convocar elecciones.

Borràs reta a Aragonés a someter su cargo a votación

"La militancia no quiere estar en un gobierno que no avance hacia la independencia", ha recalcado Borràs, recordando que si sus afiliados han decidido salir del Govern es porque no se estaban cumpliendo los acuerdos de investidura firmados hace un año y medio.

Así, ha acusado al ejecutivo que ahora compone en solitario ERC de ser "un Govern fracasado, que ha perdido la legitimidad democrática y ha priorizado acuerdos con el PSOE".

02.06 min Turull, tras la salida de JxCat del Govern "Nos estábamos alejando del objetivo de la independencia"

Según Borràs, "su legitimidad democrática también ha sido puesta en entredicho", al quedarse solamente con el apoyo de los 33 diputados de ERC, frente a los 74 votos que recibió por parte de JxCat y la CUP. Por todo ello, ha retado al 'president' a someter su cargo a votación en el Parlament.

Preguntados por los periodistas sobre si tienen que hacer una reflexión sobre la crisis de gobierno, Turull ha dicho que es a Aragonès a quien corresponde hacerla. "La tiene que hacer a aquel que es investido presidente con 74 votos y, de sopetón, 41 le dicen que no tienen su confianza porque no ha cumplido la palabra firmada", ha dicho Turull, que ha recalcado que la inestabilidad se produce "cuando no se cumple lo pactado".

Tanto Turull como Borràs se han comprometido a trabajar "para recoser la voluntad del independentismo" y a "no desentenderse de nada ni nadie". "Seguiremos luchando sin olvidarnos del sufrimiento de la gente, de sus retos e ilusiones", ha dicho el secretario general, que ha advertido: "Que nadie se haga ilusiones si piensa que el movimiento independentista se debilita"

Turull ha argumentado que para lograrlo necesitan seguir siendo ellos mismos para poder aplicar su propio proyecto. "Hasta ahora algunas de nuestras propuestas no las podíamos ni proponer ni sacar adelante", ha criticado.