El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no pacte con ERC para gobernar Cataluña tras la salida de Junts del Govern "si le queda un mínimo de sentido de Estado".

"Le pido que, si le queda un mínimo sentido de Estado, no pacte con Esquerra Republicana, con el partido que ha dicho que España le importa un comino", ha dicho durante la clausura del 13 Congreso regional de Cantabria.

En esta línea, Feijóo ha considerado que "ningún constitucionalista de Cataluña puede aceptar" que el PSOE "sirva para blindar el independentismo".

"Que Cataluña lleve sufriendo desde hace décadas el lastre del independentismo es grave, pero que el Gobierno de España esté dispuesto a prolongar el lastre del independentismo es mucho más grave", ha lamentado a continuación.

En un mensaje publicado en su perfil de Twitter tras conocerse que en la consulta interna de Junts ha ganado el "no", Albiach ha afirmado que " dos años perdidos y un gobierno roto , en medio de una crisis económica, nunca es una buena noticia". "La ciudadanía necesita gobiernos fuertes y estables", y en este sentido, ha considerado que "a partir de hoy se abre una nueva oportunidad de poner Cataluña en marcha con una mayoría progresista".

La CUP cree que la salida de JxCat colapsa la legislatura

Asimismo, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha considerado este viernes que la salida de JxCat del Govern evidencia "el colapso de la legislatura", la cual, ha dicho, "ya no puede dar más de sí".

01.25 min El Govern se rompe: así ha sido el camino de discrepancias hasta la salida de Junts

Según ha afirmado Reguant en unas declaraciones a TV3, el Govern se encuentra "en la encrucijada de si continúa como hasta ahora con acuerdos implícitos o explícitos con el Estado" o bien opta por afrontar problemas como los desahucios de viviendas y el empobrecimiento de la población.

Reguant no ha aclarado cómo actuará la CUP ante un Govern en el que esté ERC, pero no JxCat, aunque ha recalcado que los anticapitalistas ven como "un culo de saco" el intento de los republicanos de "pactar con el Estado" puesto que esto, ha dicho, "no permite abordar retos colectivos como la consecución del derecho de autodeterminación".