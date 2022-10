En un comunicado, ha instado a los cuadros orgánicos e institucionales del partido a "abstenerse de utilizar" sus cargos para favorecer cualquiera de las opciones y a mantenerse "neutrales". A ello se ha agarrado Turull para anunciar que no hará pública su posición: "La neutralidad reclamada por la Sindicatura Electoral la pongo al servicio de la cohesión y el fortalecimiento de este gran proyecto colectivo que es JxCat", ha escrito en Twitter.

“Aquests dies no he parat de parlar amb afiliats i afiliades, escoltant i donant la meva opinió. Volia esperar la sessió de control d’avui al #Parlament per fer pública la meva posició definitiva però atesa l’apel·lació de la Sindicatura Electoral, com a Secretari Gral no ho faré“

No ha hecho lo mismo la presidenta del partido, Laura Borràs, que dos horas después del comunicado de la Sindicatura Electoral ha publicado un tuit con su imagen y el logotipo de Junts para anunciar que, "por responsabilidad, por coherencia y por respeto" a afiliados y votantes independentistas, votará 'no' a seguir en el Govern.

“Per responsabilitat, per coherència i per respecte als afiliats i votants de @JuntsXCat i a tots els votants independentistes del 14F votaré NO a quedar-nos en un govern que hem certificat que no avança nacionalment i per tant tampoc garanteix el nostre progrés com a societat ���� pic.twitter.com/YFMD48SYib“