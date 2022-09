El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha urgido a JxCat a resolver con "celeridad" sus "dudas" sobre su continuidad en el Govern y ha apostado por seguir liderando un ejecutivo "compacto y centrado" en dar respuesta a los retos actuales: "Mi compromiso es el de continuar defendiendo las instituciones de Cataluña, ejerciendo mis funciones de presidente y defendiendo un Govern como el que tenemos, 100% centrado en la ciudadanía".

Aragonès ha pedido la palabra en el inicio de la última jornada del debate de política general en el Parlament, en la que el hasta ahora vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, ya no se sienta en la bancada de los miembros del ejecutivo catalán en el hemiciclo. Junts ha decidido someter a sus bases la decisión de salir o no del Govern después de que Aragonès destituyese el miércoles por la noche a Puigneró por su "deslealtad". Y es que el ya exvicepresidente no le había avisado de la amenaza de Junts de presentar una cuestión de confianza si Aragonès no cumplía con los acuerdos del Govern.

Aunque el 'president' no suele intervenir en la última sesión del debate de política general, Aragonès ha decidido hacerlo para marcar posición tras los tormentosos acontecimientos de los últimos días.

"Estoy aquí para dar la cara" "Estoy aquí para dar la cara y un mensaje: necesitamos instituciones al cien por cien al servicio de la ciudadanía. Es evidente que determinados debates, dudas y ruido no contribuyen a que estemos centrados en esas cuestiones y no a los debates de los partidos. Es importante que estemos centrados en dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía", ha afirmado. Aragonès destituye al vicepresidente Puigneró, de Junts, y deja al Govern al borde de la ruptura IRENE FEDRIANI Aragonès ha asegurado que ha costado "mucho" defender las instituciones catalanas y ha recordado lo que supuso la intervención de la autonomía y el cese del Govern hace casi cinco años por aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar el 'procés'. Dicho esto, ha manifestado su compromiso de "seguir defendiendo las instituciones" catalanas y ejerciendo sus funciones como presidente. ERC y Junts, un año y medio de desconfianza y reproches que han culminado en la mayor crisis de Govern ROCÍO GIL GRANDE Por ello, ha lanzado un mensaje claro a sus socios de gobierno: "Es necesario que las dudas, debates y posiciones que pueda haber se resuelvan con máxima celeridad. Hay decisiones que no dependen de mí y han de tomarse con máxima celeridad". Ha insistido en que su "apuesta y prioridad" es que "el gobierno actual pueda continuar" y que el Ejecutivo esté "focalizado al cien por cien en resolver los problemas urgentes y estructurales". "Querría que la actuación de próximos días y semanas, y los próximos meses y el resto de la legislatura se centre en estos objetivos. Mi compromiso es hacer todo lo posible para que sea así", ha sentenciado.