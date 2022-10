El 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciado este viernes que seguirá gobernando en solitario tras la ruptura de la coalición con su socio, Junts per Catalunya, y no ha descartado remodelar el Govern con independientes en los próximos días.

"En los próximos días renovaré el Consejo Ejecutivo e incorporaré nuevos consejeros y consejeras" que representen "los consensos del 80% del país", ha avanzado en una comparecencia desde el Palau de la Generalitat, minutos después de que la cúpula de JxCat haya anunciado de forma oficial su salida del ejecutivo catalán.

"Iniciamos una nueva etapa. Y lo hacemos con seguridad, con confianza y con responsabilidad", ha comenzado diciendo Aragonès en un breve discurso con el que ha dicho "extender la mano a todos": "Hoy todo el mundo debe pensar en el país, en toda la ciudadanía y en los meses difíciles que vienen".

"Se trata de que quien gane sea el país. Esta es mi responsabilidad y la de todas las instituciones de Cataluña", ha continuado Aragonès, en referencia a las palabras de la presidenta de Junts, Laura Boràs, quien ha afirmado que tras la crisis en el Govern es el 'president' el que pierde.

"A los ciudadanos no se les sirve abandonando las responsabilidades"

Este viernes, la militancia de Junts ha decidido romper la coalición con ERC con el 55,73% de los votos de la consulta interna que ha celebrado entre los días 6 y 7 de octubre. Después de que el secretario general Jordi Turull le comunicara telefónicamente el resultado de la consulta, Aragonès ha apuntado que "respeta" esa decisión, pero ha dejado claro que no la comparte.

Sin dejar de "agradecer" el trabajo de todos los consellers de JxCat que dejan el Govern -y que ya han empezado a comunicarle por carta su dimisión-, el presidente ha incidido en las dificultades económicas y sociales en el horizonte y el reto de encontrar una solución al conflicto catalán en forma de referéndum pactado.

En un nuevo dardo a la decisión de JxCat, Aragonès ha sido contundente: "A los ciudadanos no se les sirve abandonando las responsabilidades. Y yo no lo haré. No abandonaremos a la ciudadanía en momentos complicados. Hace falta seguir gobernando. Continuaremos gobernando, construyendo alianzas para hacer avanzar el país", ha dicho el mandatario, apostando por "la vía de los grandes consensos".