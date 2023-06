El candidato del PSC Jaume Collboni, ha sido investido este sábado nuevo alcalde de Barcelona con los votos de su partido, los 'comunes' y el PP. El anuncio a última hora del partido de Ada Colau, que ha dado su apoyo al socialista, además de los votos de los cuatro concejales 'populares', dan la Alcaldía más importante que ostentará el PSOE tras el 28M, y deja sin el bastón de mando al candidato más votado, Xavier Trias, de Junts, quien ya se veía rozando de nuevo del poder tras alcanzar un pacto con ERC.

Las últimas horas antes de la constitución del Ayuntamiento han sido de infarto. Trias y el candidato de ERC, Maragall, ya habían cerrado prácticamente un pacto para gobernar juntos los próximos cuatro años, un pacto incluso refrendado por las bases de los dos partidos independentistas. Con los 11 concejales de Trias y los cinco de Maragall parecía muy difícil una opción alternativa para la Alcaldía, especialmente tras los vetos cruzados entre PSC, 'comunes' y PP.

Sin embargo, en la tarde de este sábado el anuncio de Barcelona en Comú de que daría sus votos sin exigir nada a cambio a Collboni ha cambiado radicalmente el panorama. Renunciaban además a formar parte del Gobierno municipal, la línea roja que había puesto el PP para poder votar a Collboni. Finalmente, los 'populares' dirigidos por Daniel Sirera han escrito el nombre del socialista en la papeleta, que de este modo ha logrado 23 votos (dos por encima de la mayoría absoluta), frente a los 16 de Trias y los dos del candidato de Vox, Gonzalo de Oro-Pulido.

Collboni ha agradecido, en su discurso tras ser investido, la "confianza" de todos los concejales que le han votado, especialmente aquellos que no son de su grupo político. "Hoy han hecho un esfuerzo, han hecho un ejercicio de pragmatismo y me han dado la confianza con motivos diferentes pero que convergen en un hecho, han creído que era lo mejor que le podía pasar a la ciudad de Barcelona", ha asegurado, y ha prometido ser "el alcalde de todos".

El otro apoyo de Collboni ha sido el PP de Daniel Sirera. "He cumplido con mi palabra, la palabra que di a los barceloneses, no haría alcalde a un separatista ni permitiría que los comunes estuviesen en el Gobierno municipal de Barcelona ", ha asegurado, y ha reivindicado haber hecho un ejercicio de "responsabilidad". Collboni se ha comprometido con los 'populares' a "trabajar para que esta ciudad vuelva a ser la Barcelona que a todos nos maravilló", ha afirmado en su discurso.

Trias: "Hacen un flaco favor a la ciudad y al país"

Trias no ha ocultado que ya se veía como alcalde hasta que ha llegado el anuncio de los 'comunes'. "Ya me había preparado un discurso completamente diferente al que haré, me había preparado un discurso de alcalde", ha bromeado, aunque después ha pasado a un tono mucho más duro. "No es una casualidad lo que ha pasado las últimas horas, es la tercera vez que pasa", ha señalado, relacionando lo ocurrido este sábado con el falso caso de corrupción contra él que le perjudicó en las elecciones municipales de 2015 y lo que pasó en 2019, cuando Maragall, el ganador de las elecciones, no resultó elegido al votar el partido de Manuel Valls a Colau.

04.26 min Trias pierde la alcaldía de Barcelona: " Se están equivocando"

"Hoy Collboni, Sirera y Colau, con todas las excusas que quieran, hacen un flaco favor a la ciudad y al país", ha denunciado. "Ustedes hacen tonterías, crean mal ambiente, un ambiente de enfrentamiento. Yo a mis 76 años, si no salgo alcalde, que os den a todos. Allá vosotros, hacen las cosas mal y se equivocan. No se atreven ni a mirarme a la cara", ha añadido. Trias ha anunciado, además, que deja su escaño y no liderará la oposición. El de este sábado también ha sido el último pleno de Colau.

También ha sido duro Maragall, que por segunda vez se ve fuera del gobierno cuando pensaba que formaría parte de él. Ha calificado lo ocurrido de "espectáculo indigno" para una institución como el Ayuntamiento de Barcelona. "Este pleno no tiene nada que ver con Barcelona, ni con la derecha y la izquierda, ni con la independencia. Tiene que ver con poder, frío, descarnado, explícito. El espectáculo del poder por encima de cualquier voluntad democrática y mayoritaria", ha afirmado.