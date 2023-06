El PP está dispuesto a negociar con el PSC para hacer alcalde al candidato socialista en Barcelona, Jaume Collboni, con la condición de que se deje fuera del gobierno municipal a la actual alcaldesa, Ada Colau. Así lo ha asegurado este jueves en una entrevista en RNE el vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado.

Tellado ha explicado que les gustaría que hubiera un acuerdo de gobernabilidad entre las fuerzas constitucionalistas (PP-PSOE) en el Ayuntamiento de Barcelona y que eso es lo que le han ofrecido sin éxito a Collboni. "Nosotros lo que hemos dicho es que si Ada Colau continúa en el gobierno no apoyaremos ese gobierno", ha remarcado, para a continuación insistir en que el candidato del PP a Alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, se presentó, entre otras cosas, para echar a la actual alcaldesa del gobierno municipal.

Ha ironizado con que el gobierno municipal anterior estuviera compuesto por Ada Colau y Jaume Collboni, que "dimitió del gobierno para criticar a la alcaldesa 15 días de las elecciones", y con que ahora propongan que apoyen un "gobierno invertido: Collboni como alcalde y Ada Colau como vicealcaldesa". Tras subrayar que no están en política en Cataluña para apoyar este "pacto endiablado", ha insistido en que "el PP no tiene la capacidad de decisión que el PSOE trata de otorgarles". "Lamentablemente no la tenemos", ha apostillado.

El ajustado resultado del 28M en Barcelona dejó un escenario abierto de pactos. El candidato de Junts y ganador de las elecciones, Xavier Trias, como en campaña, se ofreció a pactar con ERC y PSC, a lo que se niega Collboni, quien insistió en liderar un gobierno de izquierdas con Barcelona en Comú y los republicanos. Por su parte, el PSOE acusó al PP de allanar el camino a que Junts llegara a la Alcaldía al negarse a apoyar al candidato socialista, y los 'populares' abrieron la puerta a respaldar a Collboni siempre que Colau no entrara en el Gobierno municipal. Mientras, Colau propuso repartirse la Alcaldía a tres con ERC y PSC, a lo que se oponen estos dos últimos.