A solo cuatro días de la constitución de los ayuntamientos, la todavía alcaldesa de Barcelona, Ada Colau ha lanzado este martes una propuesta para repartirse la Alcaldía a tres bandas, con PSC y ERC. En una entrevista en el programa Cafè d'idees de RTVE, la que fue candidata de Barcelona en Comú el pasado 28M ha planteado que el candidato republicano, Ernest Maragall, pueda ser alcalde un año, y ella y el socialista, Jaume Collboni, un año y medio cada uno.

Las elecciones municipales de mayo dieron como ganador a la candidatura de Xavier Trias (Junts), con 11 concejales. Si no hay acuerdo a su izquierda, será automáticamente elegido alcalde el próximo sábado, cuando se constituyen todos los ayuntamientos en España. El PSC fue la segunda fuerza, con diez concejales, seguido de Barcelona en Comú, con nueve, y ERC, con cinco.

Por orden, sería Maragall el primero que gobernaría, "por su trayectoria" y a pesar de haber perdido cinco concejales respecto a 2019, cuando fue primera fuerza. Después le sucedería la propia Colau, y el último año y medio, que concidiría con las elecciones catalanas, "lo que le puede interesar al PSC", corresponderían a Collboni. Así lo ha planteado su propuesta "imaginativa" la alcaldesa en funciones en su primera entrevista tras las elecciones.

Desde ERC niegan haber recibido ninguna propuesta formal de Barcelona en Comú. Fuentes del partido consultadas por EFE han sostenido que esto "no es ninguna propuesta" porque "no está consensuada con el PSC, por tanto no es real y no la han hecho llegar ni formal ni conjuntamente a Ernest" Maragall, el alcaldable republicano.

Reivindica que la "mayoría más grande es la de izquierdas" Colau ve "posibilidades" de llegar a un acuerdo para gobernar en Barcelona, a pesar de la cercanía de la fecha límite. "Hay conversaciones a todas bandas, he hablado con todo el mundo", ha asegurado en la entrevista con Gemma Nierga. Ha negado que Trias pueda gobernar con 11 regidores, cuando la mayoría está en 21 y ha reivindicado que "la mayoría más grande es la de izquierdas". Juntos, los tres partidos progresistas sumarían 24 concejales. Se ha mostrado convencida de que "hay tiempo" a llegar a este pacto antes del sábado. La alcaldesa de Barcelona en funciones ve posibilidades de un gobierno progresista con esta fórmula "pragmática, viable y realista" de alcaldía compartida porque da "incentivos". En su primera entrevista tras las elecciones del 28M, Ada Colau ha asegurado que Collboni y Maragall están "dispuestos" a hablar de ello a pesar de las "desconfianzas mutuas" y que mantienen "conversaciones serias". Para Colau, el trabajo para gobernar Barclona es "muy grande" y Trias sabe que "no puede gobernar con 11 o con Esquerra" porque, en su opinión, no conseguiría aprobar ni presupuestos ni planes urbanísticos. También ha descartado un pacto Trias-Collboni, con el apoyo del PP, pese a que el ex alcalde se ha manifestado dispuesto porque "el PSC no se encuentra aquí". Aun así, ha sostenido que es "el PSC es el que puede escoger un gobierno de 21 con Trias o uno progresista de 24" con republicanos y comunes. Sobre si seguirá en el Ayuntamiento si no hay un pacto progresista, Colau ha reconocido que "si queda descartado, con la organización me voy a plantear el siguiente paso", aunque ha descartado ser candidata en las elecciones catalanas. El ajustado resultado del 28M en Barcelona dejó un escenario abierto de pactos. Trias, como en campaña, se ofreció a pactar con ERC y PSC, a lo que se niega Collboni, quien insistió en liderar un gobierno de izquierdas con Barcelona en Comú y los republicanos. Por su parte, el PSOE acusó al PP de allanar el camino a que Junts llegara a la Alcaldía al negarse a apoyar al candidato socialista, y los 'populares' abrieron la puerta a respaldar a Collboni siempre que Colau no entrara en el Gobierno municipal. Trias espera cerrar un acuerdo con ERC para la Alcaldía de Barcelona y busca sumar al PSC