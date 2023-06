Ada Colau proposa compartir l'alcaldia amb Collboni i Maragall

Ada Colau proposa compartir l'alcaldia amb Jaume Collboni i Ernest Maragall. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa un pacte que doni un any d'aldaldia al republicà, un i mig per a ella i un altre un i mig per al socialista. L'alcaldessa de Barcelona en funcions assegura que Collboni i Maragall estan "disposats" a parlar sobre compartir l'alcaldia de la seva formula imaginativa, però amb "desconfiances mútues". Descarta un pacte Trias-Collboni perquè "el PSC no es troba aquí", però el repta a "donar-li una governabilitat estable a Convergència" o el govern progressista. "Si queda descartat, amb l'organització em plantejaré el següent pas", ha apuntat. Colau també ha admès la derrota del 28-M, però puntualitza que va ser una "derrota ajustada" i "digne". I celebra les "converses serioses" per buscar un acord municipal sobre el que veu "possibilitats".

Sobre l'acord de Podemos amb Sumar, veu Irene Montero com "un actiu polític que pot aportar", però defensa que "no tothom pot estar sempre en una mateixa llista". Nega que hi hagi hagut un veto i remarca que Podemos ha signat l'acord. Assenyala que "tothom ha de renunciar" en un acord a 15, però descarta que això signifiqui "que no es compta" amb Montero. I descarta presentar-se a les eleccions catalanes perquè el seu projecte és Barcelona.