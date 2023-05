Trias plantea pactos en Barcelona con el PSC y ERC: "Si no gano, no continuaré"

El candidato de Junts a la Alcaldía de Barcelona y exalcalde de la Ciudad Condal, Xavier Trias, ha mostrado confianza en que ganará las elecciones municipales del 28 de mayo y se ha mostrado abierto a pactar con el PSC y con ERC si es necesario. Eso sí, ha dejado claro que no seguirá en el Consistorio haciendo oposición si no gana las elecciones.

En sendas entrevistas en TVE y en RNE, Trias ha asegurado que él representa “el cambio” porque no gobernará con la actual regidora, Ada Colau, ya que “todos los demás hacen componendas extrañas”, y se ha mostrado convencido de que ganará estas elecciones para cambiar el rumbo a la gestión de políticas que van “muy mal” en Barcelona, entre las que ha mencionado las relativas a limpieza, movilidad o seguridad. “La gente está cansada de que esto sea un desastre”, ha aseverado.

Eso sí, ha dejado claro que se presenta “para ganar” y si no lo hace no continuará en el ayuntamiento de Barcelona. “No, tengo 76 años”, ha recalcado, para incidir en que no estará haciendo oposición. Pero se ha mostrado convencido de que eso no va a ocurrir y se impondrá en los comicios.

En la actualidad, las encuestas ofrecen un escenario reñido en que la victoria se debate entre los ‘comunes’, el PSC y Junts. Preguntado por posibles pactos, Trias ha dicho que “si acaso” está dispuesto a pactar con los socialistas y los republicanos porque se presenta para “cambiar las cosas” y no para que siga gobernando Colau.