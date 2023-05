El candidato del PSC al Ayuntamiento de Barcelona este 28M, Jaume Collboni, se ha erigido como “la alternativa real y progresista" a la etapa de Ada Colau en el Consistorio de la Ciudad Condal. "Nosotros no vamos a hacer alcaldesa a Colau ni alcalde a Trias. Nosotros vamos a ganar estas elecciones. Ese es mi objetivo", ha asegurado. Además, ha prometido la construcción de 70.000 viviendas, 25.000 de ellas de protección oficial para jóvenes.

En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, Collboni ha destacado que su candidatura “encabeza” la mayor parte de las encuestas y cree que por ello el resto de candidatos ha convertido la campaña en un “pim pam pum” contra él, que sin embargo está haciendo “una campaña propositiva y en positivo”. Pero ha pedido para ganar con holgura el “apoyo masivo” de los barceloneses para facilitar una Alcaldía “fuerte, dialogante y con capacidad para una nueva etapa”.

“Yo ya me siento con un pie dentro de la Alcaldía”, ha asegurado, y ha dicho que a partir de ahí, hablará con otros partidos de un programa de bases para alcanzar acuerdos para gobernar. Eso sí, ha dejado claro lo siguiente: “No vamos a hacer alcaldesa a Colau y no vamos a hacer alcalde a Trias”. “Salimos a ganar (...) y en función del resultado electoral, articularemos las mayorías en base a unos principios”.

El candidato ha destacado que “todo el mundo recuerda que los mejores años de Barcelona han sido los liderados por alcaldes socialistas”. Pero ante la necesidad de posibles pactos (actualmente el PSC es socio de Colau en la Ciudad Condal y Collboni ha sido su vicealcalde, aunque dejó el cargo para centrarse en su candidatura), el candidato ha asegurado que éstos tendrán que ver con el modelo de crecimiento económico y la protección social para las familias, “sin recortes ni privatizaciones”, y con el modelo de un Ayuntamiento que “sea leal con el Estado español y con las instituciones europeas”. Esas, ha zanjado, “son las bases para futuros acuerdos”.

Ayudas a la emancipación y al alquiler: 500 euros para comprar muebles

Además, se ha conminado a hacer que Barcelona “vuelva a recuperar el orden y la convivencia” y ha asegurado que su propósito es dar nuevas oportunidades de trabajo y techo, sobre todo a las personas más jóvenes. Por ello, y bajo el paraguas de la ley de viviendas del Gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho, se ha comprometido a construir 70.000 viviendas, de las que 25.000 en los próximos diez años serán destinadas a los jóvenes.

Eso sí, ha asegurado que esto “no será suficiente” y por ello hará falta que la Generalitat “asuma sus competencias en vivienda e invierta de una vez por todas en Barcelona”. Pero ha anunciado otras medidas, como un cheque para que los jóvenes que se emancipen puedan comprar muebles o ayudas de 500 al mes euros para alquilar pisos cerrados de pequeños propietarios. Medidas, ha dicho, “que ayuden a que la gente más joven no tenga que decidir irse de Barcelona cuando se quiere ir de casa”. También ha garantizado que tendrá “tolerancia cero” con las ocupaciones delictivas de viviendas.

Respecto al problema de la inseguridad, ha destacado que hace cuatro años el PSC se comprometió en campaña a poner mil guardias urbanos más en la calle y que esto se ha cumplido, y ha destacado que se va a llegar a 3.500, el “máximo histórico”, pero ha exigido a la Generalitat que amplíe el despliegue de 600 mossos a los que se comprometió con el PSC en el acuerdo de presupuestos catalanes. De hecho, ha dicho que en su primera reunión como alcalde (si es investido) con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), le exigirá que cumpla dicho compromiso y le pedirá que invierta en vivienda.

Por último, sobre la situación del turismo en la Ciudad Condal, Collboni ha asegurado defender un modelo basado en la “calidad” y no en la “cantidad” de turistas. Eso, ha asegurado, no implica ir “en contra” de un sector económico que es “fuente de riqueza” para otros muchos sectores y que “hace que Barcelona sea la ciudad con menos paro y la que más ha crecido”. Para ello, una de sus medidas será hacer que Barcelona no sea una mera escala de cuatro o cinco horas en los cruceros, algo que “aporta poco valor económico” en la ciudad, sino una estancia larga.