En otra plaza cercana de Zaragoza, el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha criticado tanto a Sánchez como a Feijóo por parecer que "están jugando al Risk, para tener menos muñequitos azules o rojos en el tablero de nuestro país". "Yo lo que les quiero decir es que Aragón no es un peaje para La Moncloa. Se merece mucho más que esa estrategia en la que solo están pensando en su poder, en ocupar un espacio político y no cambiar nada en las instituciones”, ha sostenido.

Por un lado, ha señalado que a Sánchez "le da igual quebrar España" y le ha acusado de "financiar con dinero público su campaña" electoral y de buscar "afianzar el voto pensionista", en referencia al anuncio del bono para mayores. Además, ha resaltado que España es "el país con más paro juvenil de Europa" y ha dicho que es el que "más problemas" tiene "para conciliar con las familias". "Aboca a los jóvenes a la precariedad", ha zanjado.

Mientras, ha afeado al líder de la oposición que criticara la visita del presidente del Gobierno a la Casa Blanca, aunque para él Sánchez sea “el peor presidente de la democracia”. “Esto va de defender el país y no de utilizar algo tan importante para nosotros como es la visita a la Casa Blanca para hacer política”, ha continuado el representante de Ciudadanos, quien ha considerado que "cada vez que abre la boca, sube el pan".

De hecho, ha equiparado a PP y PSOE porque bajo su punto de vista "piensan lo mismo, votan lo mismo en Europa y en el Congreso" y "no hay ni una sola política esencial" en la que estén "en desacuerdo". "El PP hoy es el PSOE con diez años de retraso, o el PSOE unos segundos después", ha señalado. Asimismo, ha arremetido contra el presidente del Gobierno por poner España "del revés" y permitir que Bildu "tenga a 44 terroristas en las listas" : "Con estas listas electorales vamos a comprobar que en los ayuntamientos van a pactar directamente con los terroristas".

“. @ionebelarra se ha dejado la piel conquistando derechos para la gente. Todo el mundo sabe que sin ella no habría Ley de Vivienda. Gracias ministra, el próximo 28M vamos a llenar las urnas con votos para recoger tu testigo en Palma. Y vamos a aplicar la ley hasta la última coma. pic.twitter.com/yNrBxhHalA “

Este domingo también ha tenido lugar el primer acto en campaña del exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, en Las Palmas de Gran Canaria. Desde allí, se ha pronunciado también sobre la vivienda, reivindicando que Podemos debe estar "orgulloso" del "ruido" y del "conflicto" con el PSOE dentro del Gobierno , pues con ello consigue que se cumplan los compromisos. Frente a ello, ha advertido que quienes piden "no subir los decibelios" y "alzar la voz" están "apuntalando el discurso del patrón y de los poderosos".

En una visita a Santiago de Compostela para apoyar al candidato del PP a la Alcaldía, Borja Verea, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha destacado la importancia de las elecciones del próximo 28 de mayo. En su opinión, en España "se ha constituido un Gobierno Frankestein que no está precisamente cuidando a nuestro país como debiera", por lo que cree que Feijóo "es la única alternativa viable a lo que estamos viviendo en estos momentos". Y es que Rajoy ve en el PP "una sigla que está prestigiada y que está vista por una gran mayoría de españoles como la única alternativa a lo que estamos viviendo en España en los últimos tiempos".

Otegi y Ayuso se enzarzan a cuenta de las listas de Bildu

Y este domingo ha llegado también la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al coordinador genera de EH Bildu, Arnaldo Otegi, tras las críticas este sábado de la líder popular a la formación abertzale por la inclusión de condenados por terrorismo en sus listas.

Para la presidenta, Otegi está siendo "uno de los protagonistas" de la campaña porque el presidente del Gobierno "lo ha querido". "Ayer me señaló y me relacionó con las cloacas del Estado y lo dice él que yo creo que la Ley de Bienestar Animal estaba pensada precisamente para gente como él", ha lanzado. Ayuso ha criticado que lleve "44 condenados" por terrorismo en sus listas y ahora vaya "de víctima" diciendo que no todo vale contra su proyecto político.