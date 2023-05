La campaña se ha visto enturbiada seriamente por la presunta compra de votos por correo. Este miércoles ha estallado un nuevo presunto fraude en Mojácar, Almería, donde la Guardia Civil ha detenido a dos candidatos del PSOE por este municipio junto a otras cinco personas por supuesta compra de votos. Y respecto al caso de Melilla, el presidente de esta región, Eduardo de Castro (Cs) ha cesado al consejero autónomo de Coalición por Melilla que fue detenido entre un total de 10 personas. Entre medias, los partidos se han lanzado este miércoles duras acusaciones cruzadas.

La reacción del PSOE no se ha hecho esperar y el partido ha suspendido inmediatamente y de forma cautelar la militancia a Flores , a quien ha abierto además un expediente. No ha sido así con Vizcaíno, que no es afiliado pese a ir en la lista del partido. Pero los socialistas han sido igualmente el foco de las críticas del PP , cuya secretaria general, Cuca Gamarra, ha pedido al Partido Socialista "explicaciones inmediatas" sobre lo ocurrido en Mojácar y su el coordinador general de los 'populares', Elías Bendodo, ha exigido al presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas , Pedro Sánchez, que llame "al orden" a su partido.

Cesan al consejero de CPM detenido y Cs y Vox piden explicaciones al Gobierno

El presidente de Melilla, Eduardo de Castro (Cs), ha cesado este miércoles al consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-lal, secretario general de Coalición por Melilla (CPM), tras su arresto este martes en la operación contra la presunta compra masiva de votos en la ciudad autónoma. La Policía Nacional, que sospecha de una compra de alrededor de 10.000 votos por correo (el 90% no han sido depositados), atribuye a Ahmed y al resto de detenidos un delito electoral y pertenencia a grupo criminal. Entre estos detenidos también hay un familiar del presidente de CPM, Mustafa Aberchan, que ya fue condenado en 2008 por compra de votos.

Este miércoles, fuentes de la investigación han informado de que dos de los detenidos captaban votos para el PP. El partido se ha desvinculado inmediatamente de esto y su presidente regional, Juan José Imbroda, ha respondido así a la noticia: "No hemos comprado ningún voto ni hemos dicho a nadie que vaya a comprar votos en nuestro nombre, por lo tanto es falso". Pero la vicepresidenta de Melilla, la socialista Gloria Rojas, ha insinuado lo contrario al asegurar que en la ciudad autónoma "siempre se ha hablado de dos" partidos implicados en la presunta compra de votos, "no solamente de Coalición por Melilla" (CPM). Y preguntada por si se refería al PP, ha evitado dar nombres: "No digo nada, no soy quién para decirlo".

A nivel nacional, el PP ha cargado contra el PSOE por la coalición que mantiene y que a su jucio "pretende continuar" en Melilla con CPM porque para los 'populares' es una muestra más de su "degradación" (los socialistas han dicho que no pactarán con ningún partido "implicado" en la presunta trama). Mientras, Ciudadanos y Vox han pedido al Gobierno aclaraciones en el Congreso. La formación naranja exige la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, así como una comisión de investigación, mientras que Vox reclama medidas contra cualquier interferencia extranjera en los procesos electorales, en referencia a Marruecos. El gobierno marroquí en boca de su portavoz, Mustafá Baitas, ha respondido así a estas acusaciones: "Conocemos el contexto actual. Pero el Gobierno marroquí no puede pronunciarse porque el país vecino España, con el que tenemos estrechos lazos de buena vecindad, goza de total soberanía. Conocemos el marco general en que se producen estas cuestiones".

Sánchez: "Para el PP, gobernar es recortar y derogar para retroceder" Mientras, los partidos han seguido con sus mítines, aunque ni Sánchez ni el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los han empleado para pronunciarse sobre la presunta compra de votos. Sánchez ha estado por la tarde en Gijón arropando al presidente asturiano y candidato a la reelección, Adrián Barbón, y el alcaldable socialista a la ciudad, Luis Mauel Flórez. Desde allí, lo primero que ha hecho ha sido expresar su "cariño y respeto" a la exvicesecretaria general, Adriana Lastra, que estaba presente, y a continuación ha seguido su campaña centrado en la sanidad y en el estado del bienestar. Así, ha insistido en que mientras el PSOE lo "refuerza", el PP apuesta cuando está en el poder por "recortar y derogar" con un mismo fin, el de "retroceder, volver al pasado, desmantelar y desmontar", y ha advertido de que el principal enemigo del sistema público de salud no son los virus o las enfermedades, sino los recortes. "Hay que ir a votar el día 28 para defender la sanidad pública en vez de manifestarse al día siguiente en la calle para protestar por los recortes de la derecha cuando gobierna", ha afirmado, y ha insistido: "Hay que ir a votar lo que importa y lo que importa es el estado del bienestar y la dignidad de la gente". “❌ RECORTAR y DEROGAR.



Son los dos verbos que utiliza la derecha para un mismo fin: retroceder, desmantelar y desmontar.



Nosotros transformamos y protegemos a la gente, por eso pedimos el voto para el #28M.



"❌ RECORTAR y DEROGAR.

Son los dos verbos que utiliza la derecha para un mismo fin: retroceder, desmantelar y desmontar.

Nosotros transformamos y protegemos a la gente, por eso pedimos el voto para el #28M.

�� Nota de prensa de las intervenciones de @sanchezcastejon,… pic.twitter.com/SrKw1qHOxl" — PSOE (@PSOE) May 24, 2023 Barbón, por su parte, ha llamado a todo el mundo a votar al PSOE: a los indecisos, a los votantes "desencantados" del PP y también a los "votantes moderados que votaron a otros partidos" (en referencia a Ciudadanos), e igualmente a los "votantes de la izquierda plural" aunque "ni siquiera se sientan socialistas". A todos, les ha repetido el mismo lema: "Vete, vota". Y ha llamado a hacerlo para "impedir por todos los medios que Abascal se haga con Asturias", porque "lo primero que harán será atentar contra los derechos de la igualdad" o los derechos de las mujeres y LGTBI.

24.05.2023 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo antes de intervencir en un acto en Zaragoza en apoyo al candidato del PP a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón y la candidata a la alcaldía de la ciudad, Natalia Chueca.





















































































































Feijóo pide votar "masivamente" al PP para tener gobiernos "sin intermediarios" El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a quienes "dudan entre distintas opciones" votar "masivamente" a su partido para tener gobiernos "sin intermediarios" y estables y "pasar página" de la "ensalada" y "suma de perdedores" que ofrece el "sanchismo". Desde Palma, el líder 'popular' ha compartido mitin con su candidata al Gobierno de Baleares, Marga Prohens, y con los aspirantes a la alcaldía de la ciudad y al Consell de Mallorca, Jaime Martínez, y Llorenç Galmés, respectivamente. Ante 1.500 simpatizantes, que este miércoles han cantado el cumpleaños feliz a Prohens, Feijóo ha pedido así el voto a quienes no quieren en Baleares a una presidenta "secuestrada por el voto de las minorías", alertando de que no hay atajos en una autonomía donde los sondeos más favorables para el PP le auguran que necesitará. “�� Pedimos el voto a los que:

- No nos abandonaron nunca.

- No nos han votado nunca.

- Piensan en quedarse en casa.

- Dudan entre las distintas opciones.



Si queréis un gobierno sólido, estable y que solo dependa de las urnas, votad al PP.#TuVotoTieneUnGranPapel pic.twitter.com/3SkdwrfmYz“ — Partido Popular (@ppopular) May 24, 2023 Por la mañana, Feijóo ha estado en Zaragoza, desde donde ha reclamado a Sánchez que dedique de manera "inmediata" los 6.000 millones de euros de superávit en recaudación eléctrica a bajar la factura a los pequeños consumidores y empresas electrointensivas para favorecer la competitividad de la economía y no "a la campaña electoral de las elecciones generales".

Y es que Feijóo ha destacado que los consumidores han pagado un incremento de la tarifa eléctrica del 5 %, un 20% más que la media europea.

Belarra propone crear por ley un fondo que ayude a pagar la hipoteca a personas vulnerables La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado desde un mitin en Tarragona que su partido registrará en el Congreso una proposición de ley que obligue a los bancos a crear un fondo de garantía que sirva para cubrir una posible oleada de impagos hipotecarios tras la subida de los tipos de interés. Para Podemos, con esta exigencia se compensaría el desembolso que hizo el Estado en el rescate bancario de la crisis que dio comienzo en 2008. Su propuesta contempla también el desarrollo normativo de la dación en pago, además de mecanismos para forzar la renegociación de contratos en periodos de crisis y potenciar la quita de deuda, aplicada en la cuota mensual del cliente y atendiendo a la proporcionalidad de sus ingresos. Belarra propone crear por ley un fondo que ayude a pagar la hipoteca a personas vulnerables Belarra, ha señalado que "lo que el PP llama 'sanchismo' es en realidad la coalición con Unidas Podemos. Porque el 'sanchismo' sin Unidas Podemos es como la mayoría absoluta de García-Page (presidente de Castilla-La Mancha) o Fernández Vara (presidente de Extremadura). Esa es la verdad". Por tanto, ha proseguido, "lo que le molesta al PP es que haya un gobierno de coalición con una fuerza valiente que aguanta todo lo que haya que aguantar para mejorar la vida de este país". Durante toda la campaña, Podemos ha lanzado la idea de que sin Podemos, el PSOE no hubiera llevado a cabo en el Gobierno de España muchas de las políticas progresistas impulsadas por los 'morados'. “Las familias no pueden sostener subidas de hasta 300€ en sus hipotecas, por eso proponemos una ley para crear un Fondo de Responsabilidad Social con el dinero del rescate que la banca aún no ha devuelto. Nos enfrentamos a una oleada de impagos que sólo traerá dolor. pic.twitter.com/YiwT5PceLC“ — Ione Belarra (@ionebelarra) May 24, 2023