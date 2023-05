Tras quince días montados en las caravanas electorales, los líderes de los partidos han puesto el broche final a una campaña electoral abrupta marcada por las listas de Bildu, la presunta compra de votos en diferentes localidades y un ambiente político más propio de campaña de unas generales que de comicios locales y autonómicos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha decantado por Barcelona para su último mitin, para dar el último empujón a su candidato, Jaume Collboni, con el que el PSOE aspira a gobernar uno de los principales trofeos del 28M. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado campaña en la capital para consolidar el mayor bastión popular. Inés Arrimadas, portavoz parlamentaria de Ciudadanos, también ha optado por Madrid donde se aferran a una Begoña Villacís que pueda mantener representación en el Ayuntamiento; como la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha arropado a sus candidatos en Madrid, donde aspiran a ser "decisivos para el cambio progresista". Mientras que el presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha ido hasta Toledo para pedir un último empujón a sus votantes.

Todos han coincidido este viernes y durante toda la campaña en que estas son unas elecciones decisivas y lo cierto es que estos comicios dibujarán un nuevo mapa electoral en España, que vivirá el asalto definitivo a final de año con las elecciones generales.

Más dura con el presidente de Gobierno se ha mostrado Isabel Díaz Ayuso, quien ha reclamado a los madrileños que acudan "masivamente" a votar para "sortear las trampas y poner en su sitio los enemigos de España y los españoles". "La campaña con la que Pedro Sánchez pretendía comprar a España con el dinero de todos se ha convertido en su campaña más larga. Una semana más y no hay un delito en el Código Penal que no protagonice un candidato de la izquierda", ha dicho la candidata popular, quien se ha mostrado convencida de que Sánchez, " se irá como llegó: con un intento de pucherazo ".

Arrimadas reivindica a Ciudadanos como un partido "que no se rinde"

Ciudadanos ha terminado con "buenas sensaciones" la campaña, han coincidido algunos de sus principales líderes durante el acto de cierre de campaña en Madrid. Entre ellos estaba Inés Arrimadas, con un papel secundario en estos quince días pero que ha acudido este viernes a la capital para arropar tanto a la candidata a la Comunidad, Aruca Gómez, como del Ayuntamiento, Begoña Villacís. Arrimadas ha pedido el voto a los indecisos, pero también a las familias de clase media -"machacadas y olvidadas", ha dicho-. "Somos el único partido que no se compra ni se vende. Mientras otros se han dedicado a robar dinero, a comprar tránsfugas y comprar votos, aquí estamos los que no se dejan comprar, los que no se venden y los que no se rinden", ha reivindicado.

Villacís, por su parte, ha reafirmado su compromiso para seguir haciendo que "Madrid siga siendo el refugio de la libertad y de los sueños". La vicealcaldesa ha afirmado que en los últimos catorce días ha ido creciendo el respaldo que los madrileños les manifiestan en las calles, tras haber iniciado la campaña “en una situación difícil” por las encuestas. "Quiero ver sus caras cuando Ciudadanos entre en Cibeles, porque nuestra presencia es una cuestión de justicia”, ha reivindicado. Y, en línea con Aruca, ha llamado a acudir a las urnas con "las vísceras y el corazón". "Era un reto imposible, pero este es el partido en el que todo lo imposible acaba siendo posible", ha añadido la candidata a la Presidencia de la región.