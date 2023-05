Ha pasado el ecuador de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y este sábado todos los líderes nacionales se han volcado de lleno con sus candidatos, y es que es el último fin de semana y ya solo quedan siete días para pedir el voto. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha aprovechado su mitin central de campaña en Valencia, y cuando las encuestas sitúan un escenario muy reñido entre izquierda y derecha con el Govern en juego, para hacer un nuevo anuncio: el Consejo de Ministros aprobará el martes 580 millones de euros para reforzar los 13.000 centros de atención primaria en España.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha estado por su parte en Sevilla, otro gran territorio que está en juego (y que es el gran bastión municipal del PSOE). Junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, ha acusado a Sánchez de haber "liquidado al PSOE". Sánchez también ha sido el objeto de atención de la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, que desde Zaragoza ha acusado al presidente del Gobierno de incumplir lo que promete en campaña a no ser que los 'morados' presionen dentro del Ejecutivo. Belarra ha repartido también críticas entre PSOE y PP, igual que ha hecho la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, que las ha resumido en que "son corrupción, enfrentamiento y pactos con extremistas". Y el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha enfocado en su rival directo, el Partido Popular, de quien ha dicho que es "un simple relevo" del socialismo y ha pedido el voto a Vox para "cambiarlo todo".

Por su parte, Ximo Puig ha cargado duramente contra el PP porque “amparó la corrupción” cuando gobernaba en la Comunidad Valenciana y ha dicho: “ Se fue el PP y desapareció la corrupción (... )Y el mejor antídoto para que no vuelvan es el PSOE”. También ha criticado a los 'populares' por la campaña de "bajeza moral" que han hecho en relación con las listas de EH-Bildu con 44 condenados de ETA. Ha asegurado además que " el problema más grave” en la sociedad es el “terrorismo machista” , para lanzar luego un dardo al candidato de Vox en la región, Carlos Flores, que fue condenado en 2002 por violencia machista contra su exmujer: "No podemos permitir que ningún maltratador nos represente en el gobierno".

Sánchez, que ha dado ya por zanjado el tema de las listas de EH Bildu y no se ha vuelto a referir al respecto (como sí hace el PP), ha asegurado que el Partido Popular "confunde" con su "mantra" lo que es un "infierno fiscal" con la justicia fiscal . Ha dicho que "el futuro siempre da la razón al progreso" y ha recordado las críticas que desde el PP se lanzaron contra el expresidente Felipe González cuando "puso en pie el sistema nacional de salud" o cuando, ha proseguido, José Luis Rodríguez Zapatero "puso el sistema nacional de dependencia". Con todo, ha asegurado que los socialistas identifican "las reformas con la dignidad" y que por eso han "dignificado" los salarios, las condiciones laborales y la lucha contra la violencia de género, así como las pensiones.

Sánchez ha centrado su discurso en la sanidad y ha llamado a defenderla porque "el peor enemigo del sistema nacional de salud no son los virus ni las enfermedades, son los recortes que se infligieron ” durante los gobiernos de Mariano Rajoy, ha expuesto. Esa es la “lección”, ha dicho, que extrae de la pandemia y que es “el mejor homenaje” que se puede hacer a las víctimas. Por todo, el jefe del Ejecutivo ha dicho que este 28M se elige “entre la sanidad pública o los recortes” y entre “el derecho a la sanidad o el negocio de la sanidad”. “Votar al PSOE es votar sanidad pública”, ha zanjado.

Feijóo y Moreno, a por los socialistas descontentos

Respecto al anuncio de Sánchez sobre atención primaria, Feijóo lo ha achacado con ironía a que ha llegado un "tracking malo" a Ferraz. Y es que, según el líder del PP, Sánchez ha asumido ya su "derrota", "presume de promesas incumplidas". Más allá de la promesa, él y Moreno han apelado a los socialistas descontentos y a aquellos que "confiaron" por primera vez por el PP en Andalucía. "No estamos condenados al 'sanchismo'. Y es que ambos líderes han cargado con dureza contra el presidente del Gobierno porque, a su juicio, "ha liquidado al PSOE" y "lo ha transformado en el partido 'sanchista'".

"Hay una España cansada de que Sánchez haya convertido a un partido de Estado en un partido al que apoyan los que no creen en el Estado; un partido que defendía los intereses de la mayoría por uno que solo defiende los intereses de Sánchez; y una España cansada de un presidente que intenta mentir siempre, incluido a sus socios", ha dicho Feijóo.

Moreno, por su parte, a avisado que "todos los ciudadanos tienen que decidir si están dispuestos a avalar esa política". Porque, en su opinión, "coger la papeleta del PSOE, de cualquier candidato del PSOE, es darle un balón de oxígeno a Sánchez". "A todos esos votantes socialistas que me cruzo por la calle y me dicen que no les gusta lo que está haciendo Sánchez, les pido que den un paso más: coger la papeleta del PP el 28M", ha reivindicado.