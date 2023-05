Sánchez cree que incluir a exetarras en listas de Bildu no es "decente" y Feijóo le pide que "rompa sus pactos"

La campaña electoral ha cambiado de escenario este lunes. Coincidiendo con la festividad de San Isidro en la capital de España se han dado cita en la tradicional Pradera la práctica totalidad de candidatos a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, a los que han acompañado líderes como Yolanda Díaz (Sumar) e Íñigo Errejón (Más País). A pesar del ambiente festivo, el tema de conversación político ha seguido girando en torno a la presencia de condenados por ETA en las listas de EH Bildu, un asunto que está copando la campaña en cada rincón del país.

La festividad madrileña no ha impedido, no obstante, que las caravanas electorales sigan la ruta marcada con destino el 28 de mayo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado hasta en tres mítines electorales por el norte del país y en todos ha cargado contra el Ejecutivo por la "indecencia" de "sus pactos" con la formación abertzale. Hoy, sin embargo, ha llegado la respuesta del presidente del Gobierno, quien ha acusado al PP de "usar" a ETA porque "no tienen nada que ofrecer".

Arrimadas carga contra Sánchez: "Ni regalando entradas va a tapar sus pactos asquerosos" Muy crítica con el presidente del Gobierno se ha mostrado también este lunes la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, quien ha considerado desde Cádiz que Sánchez "ni regalando entradas de cines va a tapar las barbaridades que ha hecho a las familias españolas ni sus pactos asquerosos, sus pactos obscenos, con partidos dirigidos por terroristas, con un partido terrorista como es Bildu". En su opinión, el presidente "está violando todos los principios del PSOE y los lleva violando desde que llegó a la Presidencia" del Gobierno. "Credibilidad, cero", ha dicho Arrimadas también respecto a los 'barones socialistas'. "Esa indignación temporal y selectiva no se la cree nadie. El resto del año callan, asumen o tiran para adelante", ha añadido en referencia a la reacción de Emiliano García-Page. “La gente mayor está preocupada por que sus hijos lleguen a final de mes, tengan trabajo y no dependan de su pensión



��️ @InesArrimadas "Ni regalado entradas de cine Sánchez va a lograr tapar las barbaridades que les ha hecho a las familias ni los pactos obscenos con terroristas". pic.twitter.com/yr4vtNexVs“ — Ciudadanos �������� (@CiudadanosCs) May 15, 2023

Abascal reta al PP a apoyar la ilegalización de Bildu Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha retado este lunes al PP a votar a favor de la ilegalización de EH Bildu en el Congreso de los Diputados. "Es muy fácil decir una cosa en los mítines y votar otra en el Parlamento", ha dicho, en referencia a Feijóo. En un acto electoral en Santander, Abascal ha reconocido estar "cansado" de ver cómo los dirigentes del PP "se rascan las vestiduras" con la inclusión de 44 condenados por terrorismo en las listas de EH Bildu pero, en cambio, haberse opuesto en las Cortes Generales cuando se ha instado a su ilegalización. Todo en una jornada en la que la formación también ha anunciado la renuncia de la 'número tres' de Vox en la localidad madrileña de Parla, Ana González Martínez, después que fuera conocida su detención este lunes acusada de liderar una red de tráfico de cocaína en la zona sur de la Comunidad de Madrid y en una comarca de Toledo. “‼️ @Santi_ABASCAL recuerda que el PP ha votado en contra de la ilegalización de Bildu en dos ocasiones, a propuesta de UPyD primero y después a propuesta de VOX. pic.twitter.com/1UPVUt2Zlh“ — VOX ���� (@vox_es) May 15, 2023

Unidas Podemos propone ampliar el cine a 2 euros a más grupos Continuando con las propuestas, Unidas Podemos va a proponer al PSOE que amplíe a desempleados, jóvenes de 15 a 29 años, personas con discapacidad y hogares que perciben el Ingreso Mínimo Vital el plan de entradas al cine por 2 euros para mayores de 65 años que este martes aprobará el Consejo de Ministros. “Vamos a proponer al PSOE ampliar las entradas de cine por 2€ a las personas desempleadas y sus familias, los hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital, las personas con discapacidad y los y las jóvenes entre 15 y 29 años.



Por una cultura para todos y para todas.“ — Ione Belarra (@ionebelarra) May 15, 2023 Y, desde Toledo, la ministra de Igualdad y secretaria de Acción de Gobierno de Podemos, Irene Montero, ha advertido este lunes de que Emiliano García-Page es del bipartidismo y "busca siempre los pactos con el PP", por lo que ha afirmado que "con Page, la derecha manda aunque no gobierne".

Díaz se vuelca más con Más Madrid que con Podemos en la Pradera La vicepresidenta segunda y candidata a las elecciones generales por Sumar, Yolanda Díaz, ha repartido este lunes apoyo a las candidaturas progresistas en Madrid a la izquierda del PSOE con un saludo escueto a los aspirantes de Podemos e IU, Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor, y mayor dedicación a las cabezas de listas de Más Madrid, Mónica García y Rita Maestre, con las que ha compartido un paseo por la pradera de San Isidro y visitado la caseta de este partido. De esta forma, Díaz ha vuelto a realizar un equilibrio con gestos a los dos espacios a la izquierda que compiten en estos comicios, pero volcándose más en este caso con Más Madrid tras abrir su agenda de actos el pasado 10 de mayo exclusivamente con los morados. Al ser preguntada sobre la presencia de condenados por pertenecer o colaborar con ETA en las listas electorales de EH Bildu, Díaz ha señalado que "hay que respetar el sufrimiento de las víctimas" de la banda terrorista. Díaz llama a "respetar" el sufrimiento de las víctimas de ETA y pide "no instrumentalizar el dolor" “¡Viva San Isidro! ❤️ Un año más he tenido la suerte de poder visitar la pradera en este día tan importante para Madrid.



El 28M nos jugamos mucho: una ciudad para su gente, con una sanidad pública de calidad, con derechos, espacios verdes, feminismo y vivienda digna. pic.twitter.com/hcXFeLDp5J“ — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) May 15, 2023