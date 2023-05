Las caravanas electorales ya han echado a andar y este jueves por la noche los partidos han celebrado la tradicional 'pegada de carteles' (simbólica) para iniciar los 15 días de campaña que llevarán a los líderes nacionales de todos los partidos a recorrer el país de punta a punta, en apoyo de sus alcaldables y presidenciables autonómicos, ya que es mucho el poder que se juegan los partidos: el de doce comunidades, Ceuta y Melilla y más de 8.000 municipios. Todos lo saben y en cada acto de los cientos que se han celebrado este jueves se ha repetido una misma idea, la única compartida por todas las formaciones: son unas elecciones clave y por ello, todos llaman a la participación.

El PSOE ha tirado de casi una decena de ministros del Gobierno para dar su apoyo a los candidatos socialistas en múltiples actos repartidos por múltiples ciudades- en ausencia del presidente y líder socialista, Pedro Sánchez, que este viernes se reunirá con el presidente de EE.UU, Joe Biden, en la Casa Blanca- y con la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, respaldando al presidente de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig. La batalla por esta comunidad es uno de los platos fuertes de este 28M. PSOE y PP pelean por esta plaza y también el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha pisado tierras valencianas este jueves para pedir el voto al PP, aunque para el arranque nocturno se ha trasladado a Badajoz. Ambos- Sánchez y Feijóo- darán sus mítines centrales de campaña en Valencia.

Madrid ha sido el escenario elegido por la líder de Podemos, Ione Belarra, para dar inicio a esta campaña, que se espera frenética, intensa y de todos contra todos; mientras que los líderes de Ciudadanos se han repartido entre Palma de Mallorca (Patricia Guasp) y Adrián Vázquez (Madrid). El líder de Vox, Santiago Abascal, esperará a este viernes para arrancar su caravana electoral.

Todos los partidos han estado pendientes este jueves del barómetro del CIS, que le da la victoria al PSOE tanto a nivel municipal como autonómico y según el cual el partido de Sánchez mantiene sus principales regiones. En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP) rozaría la mayoría absoluta, según este sondeo. A nivel local, hay partido reñido y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ganaría, pero tendría dificultades para la investidura y en Barcelona hay casi empate entre la actual alcaldesa, Ada Colau (comunes) y Jaume Collboni (PSOE).

Con matices, todos los sondeos coinciden, de momento, en una cosa: los pactos van a marcar este 28M y en algunos puntos del país todo se decidirá por un puñado de votos. Las campañas influyen, hay muchos indecisos y lo que pueda pasar en los próximos 15 días será definitivo. Un acierto puede dar un voto, pero un error puede hacer perder miles. De momento, la vivienda y la sequía se han colado en la campaña como temas principales a nivel nacional- también las listas de EH Bildu para estas elecciones- aunque luego en cada pueblo, ciudad o comunidad los temas más cercanos al ciudadano mandan.

El PSOE lanza a los ministros de caravana electoral y se erige como el partido "del progreso"

El arranque de campaña del PSOE ha sido coral, con múltiples ministros arropando a diferentes candidatos. La vicepresidenta Calviño, junto a Puig en Valencia, ha reinvindicado un proyecto "de protección y progreso" frente a los que quieren "recurrir al pasado, con recortes y precariedad". Ha señalado que aunque no está afiliada al PSOE, está "convencida y orgullosa" de la labor que ha hecho el Gobierno en los últimos cinco años. Y el 'president' de la Generalitat y candidato, por su parte, ha defendido que estas elecciones son la oportunidad de mantener el proyecto liderado por los socialistas, que, según ha dicho, es "para todos los valencianos y no para unos pocos". "Aquí no hay sectarismo, hay apertura y capacidad de encuentro", ha afirmado.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha arropado a los candidatos socialistas a la Puerta del Sol y el Palacio de Cibeles, Juan Lobato y Reyes Maroto, y ha sido muy crítica con la rival más dura, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, a la que las encuestas le dan una práctica mayoría absoluta para revalidar su gobierno en Madrid. La ministra le ha reprochado la "chulería" por sus palabras sobre la justicia social, que calificó como "invento de la izquierda" y ha asegurado que es "una de las cosas más crueles que se pueden decir".

Otra ministra, la de Vivienda, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha llamadoen el arranque de la campaña electoral a "ponerle freno" al PP para conseguir un país "más justo, más social y más verde". En un acto en Málaga, donde ha arropado al candidato socialista a la alcaldía, Daniel Pérez, la ministra ha asegurado que, "digan lo que digan, pese al ruido ensordecedor", el Gobierno ha logrado el avance del país y ha defendido los intereses de "la mayoría social".

Habrá que esperar hasta este sábado para ver a Pedro Sánchez por primera vez en un acto de campaña y será en otro de los bastiones a defender: Sevilla.