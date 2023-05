La polémica por las listas de EH Bildu sigue marcando la campaña electoral del próximo 28M, y este miércoles ha sobrevolado la sesión de control en el Congreso, donde Pedro Sánchez se ha dirigido directamente al partido abertzale por primera vez desde que se desatara la tormenta política por la inclusión de condenados por ETA en las listas de la formación para las municipales. El presidente ha reprochado a Bildu la "equivocación" al elaborar las listas y les ha reclamado un mensaje "rotundo" de perdón. También ha cobrado protagonismo la vivienda el día de la aprobación definitiva de la ley del Gobierno, el mismo día en que se publica un nuevo sondeo del CIS que reduce la distancia entre PSOE y PP y sitúa a Sumar como tercera fuerza.

Antes de responder a una pregunta de Bildu, Sánchez ha mantenido su 'cara a cara' de los miércoles con la portavoz del PP, Cuca Gamarra, quien, como el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, el día anterior en el Senado, ha exigido al presidente del Ejecutivo que "rompa" con Bildu si no quiere hacerlo con la "decencia". Sánchez, por su parte, ha respondido que lo que no puede "dirigir" el PP es que la democracia, bajo "gobiernos socialistas", los que derrotaran a ETA.

La cuestión de las listas de Bildu sigue ocupando buena parte de los mensajes de la campaña un día después de que los de Arnaldo Otegi anunciaran la renuncia de los candidatos condenados por delitos de sangre y un día después también del tenso cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Senado protagonizado por este tema.

Precisamente Feijóo se ha referido en un mitin en Santander a este debate y ha atacado al jefe del Ejecutivo por no rectificar la "mayor mezquindad que ha dicho un presidente en la historia de la democracia sobre el terrorismo", que el PP no quiso acabar con el terrorismo.

"Jamás diría que el PSOE no quiso acabar con el terrorismo como me dijo ayer en el Senado, porque el PP y el PSOE hemos luchado juntos contra el terrorismo", ha afirmado, y ha añadido además que el PSOE ha dejado de ser "un partido de Estado" y está "en peligro de extinción". Feijóo ha afirmado que "nunca va a confundir a los verdaderos socialistas como Felipe González con los que pactan con Bildu" y ha llamado a los suyos a pedir el voto de "los socialistas avergonzados".

El sexto día de campaña también ha supuesto la primera aparición del expresidente José María Aznar, quien ha advertido que tras la salida a la calle de etarras y el "blanqueamiento de Sortu y de Bildu", el "precio siguiente" a pagar por Sánchez para mantenerse en el poder será una consulta sobre la independencia tanto en el País Vasco como en Cataluña.

Sigue el debate sobre ilegalizar Bildu

El PP también ha reprochado a Sánchez que no se hubiera comprometido a no pactar con Bildu. En este sentido, la formación ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para crear un cordón sanitario a los abertzales mientras sigan los condenados en las listas. En el terreno judicial, la Fiscalía ha archivado las diligencias y no ve delito en las polémicas listas, ya que los candidatos no están inhabilitados.

Sigue el debate además sobre una hipotética ilegalización de Bildu, como piden Vox o Ciudadanos. La asociación de víctimas Dignidad y Justicia, que presentó la denuncia contra los 44 candidatos ahora desestimada, ha anunciado que buscará una nueva vía judicial para ilegalizar la formación.

Fuentes populares asumen que, con la actual ley de partidos, no es viable esta ilegalización, algo que ha criticado duramente el líder de Vox, Santiago Abascal, en un mitin en Logroño. Ha asegurado que llevará esta ilegalización al Congreso y se "teme" que el PP vote en contra, como ocurrió en 2015 cuando UPyD ya lo propuso. Abascal ha reivindicado su formación como la verdadera alternativa al PSOE, ya que Sánchez y Feijóo "están de acuerdo en todo".