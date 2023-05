Día 11: Sánchez y Feijóo en Extremadura Sánchez y Feijóo cruzan caravanas en Extremadura en un día con el foco puesto en Melilla Día 12: Segunda presunta trama de compra de votos La sombra de la presunta compra de votos por correo en Melilla y Mojácar empaña la campaña del 28M Día 13: El presunto fraude enfanga la campaña El presunto fraude de los votos por correo se expande con nuevos casos y enfanga la recta final de la campaña

La sombra de la compra de votos sigue enfangando esta recta final de la campaña electoral del 28M. Además de los casos de Melilla y Mojácar, este jueves, el penúltimo día de campaña, se ha conocido otro en Albudeite, Murcia, donde han sido detenidos dos candidatos del PSOE a la Alcaldía y otras 11 personas, mientras que en La Gomera hay una investigación judicial en marcha. También se han registrado denuncias por fraude en municipios de Huelva, Alicante o Zamora. La cuestión ha centrado buena parte de los dos mítines de esta jornada del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras que Pedro Sánchez ha evitado referirse al asunto.

Feijóo ha exigido a Sánchez "explicaciones" y que tome decisiones "de forma inmediata" tras conocerse los supuestos casos de fraude. Ha comparado el hecho de que Sánchez no se haya referido a esta cuestión con su tardanza "de tres días" en referirse a las listas de Bildu. "Ahora, ante los hechos gravísimos que afectan no solo a concejales, sino a cargos muy importantes del PSOE, necesitamos que no desaparezca durante días. [...] No se puede esconder", ha afirmado en un mitin en Murcia, en el que se ha mostrado "perplejo, preocupado y sorprendido por las denuncias de fraude electoral en muchos lugares de España".

En concreto, ha reclamado al PSOE que "rompa ya" con Coalición por Melilla (CpM) en el gobierno de la ciudad autónoma y que se comprometa a "no pactar nunca más" con un partido "reincidente en la compra de votos". También ha pedido a los socialistas abrir una investigación interna "de lo que está pasando en el PSOE de Andalucía y en Mojácar", además de "repasar su lista" en esta localidad almeriense y "que valore retirar la candidatura", tanto aquí como en Albudeite.

Por su parte, el presidente del Gobierno ha eludido hablar de estos hechos y en su lugar ha llamado a "todos los votantes progresistas" a "concentrar el voto" en el PSOE para "abrir un nuevo tiempo de derechos y de dignidad de las personas". Únicamente ha criticado que "la derecha no va a parar de insultar, descalificar y embarrar la campaña". Lo ha hecho en un multitudinario mitin en Madrid, el último gran acto de los socialistas en la capital. Quien sí se ha referido al tema ha sido el presidente extremeño y uno de los barones socialistas más destacados, Guillermo Fernández Vara, quien ha tachado de "golfada" lo ocurrido y aunque ha apostillado que se trata de una cuestión "puntual", ha pedido que se aplique el código penal "a los golfos".

Críticas de Vox, Podemos y Cs a los supuestos fraudes Tras salir a la luz las últimas investigaciones, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al PSOE de haber hecho "una apuesta" durante esta campaña electoral para ver si consigue recopilar todos los delitos del Código Penal, incluyendo la compra de votos, agresiones o secuestro. A la vez, ha reconocido preocupación por la "soberbia" del Partido Popular y ha avisado a los de Alberto Núñez Feijóo que la política española no es la de hace 15 años y tendrán que pactar con Vox para formar muchos gobiernos. Lo ha hecho en un mitin en Sevilla, su única parada en Andalucía durante esta campaña. También se ha referido a esta cuestión la líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha vinculado la presunta compra de votos con el bipartidismo, erigiendo a su formación como "la única alternativa posible" para acabar con esta corrupción, a la vez que ha calificado al PSOE de "fuerza conservadora". "Si Podemos no está fuerte, el PSOE siempre defrauda", ha proclamado en un acto en Murcia. Para el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, estos hechos son "malísimas noticias para la democracia" y desde Gijón, Asturias, ha pedido "llegar hasta el fondo" para esclarecer lo ocurrido. Al mismo tiempo, ha ironizado: "Si el bipartidismo ha robado tantos años dinero, si corrompe a tránsfugas, cómo no va a robar votos". Belarra vincula la presunta compra de votos por correo al bipartidismo y tacha al PSOE de "fuerza conservadora" RTVE.es

Nuevos casos en Murcia y La Gomera y denuncias en Alicante y Zamora En Albudeite, una localidad de unos 1.300 habitantes, la Guardia Civil ha detenido a la candidata del PSOE a la Alcaldía y a otras 12 personas, entre ellas el número 19 en la lista autonómica de los socialistas, Héctor Antonio Martínez. Todas ellas han sido puestas en libertad tras prestar declaración y hay dos investigados, según han confirmado a RTVE fuentes de la Benemérita. Según EFE, también habría sido arrestado otro miembro de la lista del PSOE para las municipales en Albudeite. En La Gomera, un juzgado de primera instancia está investigando una denuncia interpuesta donde se apunta a un supuesto fraude en el voto por correo en la isla, mientras que en Valverde del Camino, Huelva, la Junta Electoral ha apercibido al PP a raíz de una denuncia de la coalición Con Andalucía. Advierte de que podría estar incurriendo en un delito electoral por gestionar el voto por correo de terceras personas. Además, ha habido denuncias del PSOE contra el PP por fraude en otra localidad de Huelva, Villalba de Alcor, y Bigastro, Alicante. Detenidos dos candidatos del PSOE y otras 11 personas por la presunta compra de votos en Albudeite, Murcia RTVE.es La Guardia Civil también investiga un supuesto fraude en el voto por correo en el municipio zamorano de Moraleja de Sayago, que afectaría a medio centenar de sufragios de personas de una residencia de mayores, tras la denuncia interpuesta por el PSOE contra el actual alcalde y candidato por Zamora Sí. Los socialistas también han denunciado en Almería "una serie de casos de presunto uso fraudulento del voto por correo", algunos de los cuales habrían sido realizados previo pago de 50 euros o la promesa de un puesto de trabajo. Además, el PP ha anunciado que preguntará en el pleno del Senado de la próxima semana al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, acerca del caso de Mójacar, ya que este apoyó en un acto el pasado 18 de mayo a los candidatos socialistas a la localidad almeriense. Sobre este hecho se han conocido nuevos detalles este jueves. La presunta trama ofrecía unos 100 euros por cada papeleta y prometía ayudas a cambio del voto, según fuentes de la investigación a TVE, que apuntan además a que entre los siete detenidos (dos de ellos iban en las listas del PSOE) hay varios latinoamericanos y que el foco para comprar el voto estaba puesto en ciudadanos extranjeros. 100 euros y la promesa de ayudas futuras: así funcionaba la presunta trama de compra de votos por correo en Mojácar

En Melilla solo vota el 30% de los que solicitaron el voto por correo Cuando se acaba el plazo para votar por Correos, en Melilla, donde ha comenzado toda la polémica, se han depositado 3.612 votos de los 11.707 solictados, cerca de un 30%, según Delegación de Gobierno. También se ha pronunciado la Junta Electoral sobre qué hacer con los votos depositados en los buzones. Correos se había dirigido a este órgano preguntando qué debía hacer con estas papeletas, a lo que la JEC ha respondido que debe entregárselos para custodiarlos. Recuerda que solo son válidos los votos enviados por correo certificado.

La Junta Electoral excluye a una exetarra de la lista de Bildu Más allá de la polémica por las sospechas de fraude, este jueves han vuelto a tomar las listas de Bildu y la presencia en ellas de condenados por terrorismo, asunto que marcó la primera semana de campaña. La Junta Electoral de Zona de San Sebastián ha excluido a la exetarra Sara Majarenas de la lista de EH Bildu en Astigarraga (Gipuzkoa), en la que figuraba en el puesto 10, debido a que aún se encuentra inhabilitada, han confirmado a EFE fuentes relacionadas con el caso. La asociación Dignidad y Justicia había solicitado la anulación de la candidatura con el argumento de que hasta 2028 no tendrá cumplida la pena de 10 años de inhabilitación que le fue impuesta, lo cual constituye causa de inegibilidad. Desde la formación aseguran que Majarenas desconocía su inhabilitación y achacan la responsabilidad de que se presentase a la Junta Electoral, ya que este órgano "realizó la proclamación de la candidatura sin apreciar irregularidad alguna de oficio, y sin que tampoco fuera denunciada por representantes de otras candidaturas".