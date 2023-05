La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha pedido este jueves el voto para el alcalde de Valencia y candidato de Compromís a la reelección, Joan Ribó, en las elecciones del próximo domingo, así como para "mantener el Botànic" al frente de la Generalitat.

Díaz ha hecho estas declaraciones a los medios tras asistir, en la playa de El Saler y en la Albufera, a un acto con la plataforma vecinal crítica con la ampliación norte del puerto de Valencia al que también han asistido, entre otros invitados, Ribó y la candidata de Unides Podem a la alcaldía, Pilar Lima.

"Voy a ser clara", ha señalado Díaz para pedir al electorado valenciano que se "movilice" de aquí al domingo porque están en juego "dos modelos de sociedad: el del viejo bipartidismo, la depredación, la corrupción y los negocios de unos pocos, y el de la vida".

Y por ello ha pedido que se vote "a la gente que haga posible la garantía de mantener el Botànic -en la Generalitat- y la alcaldía en manos de Joan Ribó", con "el apoyo de todas las fuerzas progresistas de la ciudad".

Durante el acto, Díaz ha afirmado que su presencia en Valencia no es casual y ha advertido de que en estas elecciones "nos lo jugamos todo", antes de hacer un llamamiento a la ciudadanía valenciana para que se movilice y haga posible "no volver atrás, al PP que ustedes conocen mejor que nadie, que se llama corrupción", ha añadido.

"Tenemos que continuar con las transformaciones del gobierno Ribó, con el apoyo de las formaciones progresistas; lo otro es la barbarie, es la corrupción y son los pelotazos", ha manifestado.

Lima se marcha tras el apoyo de Ribó a Díaz

Lima ha abandonado el acto tras las palabras de Díaz en apoyo a Ribó y no ha comparecido a los medios de comunicación, como sí han hecho la vicepresidenta y el alcalde. En su lugar, los ha hecho la número dos de Unides Podem en la lista municipal, Lara Máñez, que ha explicado que Lima tenía que marcharse inmediatamente a otro acto de campaña. "Pilar Lima ahora mismo tiene que prepararse para otro acto, por eso se ha ido corrriendo y por eso me he quedado yo. Somos una candidatura unitaria, estamos dándonos apoyo la una a la otra", ha aseverado ante preguntas de los medios.

También ha señalado que no les ha sorprendido el apoyo de Díaz a Joan Ribó porque ya lo sabían y no les supone ningún problema. "Sabíamos que de manera explícita a la Generalitat nos iba a dar apoyo a Unides Podem-Esquerra Unida, y en el Ayuntamiento tiene otra estrategia", ha indicado Manyes, quien ha defendido la necesidad de que esta coalición entre en el Ayuntamiento "no solo para impulsar políticas de izquierdas, sino para que las haya". Y ha defendido que el "voto útil" es a su formación, advirtiendo de que si no entra en el Ayuntamiento "seguramente la derecha vuelva con todo lo que eso supone", por lo que ha reivindicado que esta coalición puede "aportar mucho más a las políticas de izquierda de lo que actualmente están haciendo PSPV y Compromís".

Ribó, por su parte, ha agradecido el apoyo de la líder de Sumar y ha considerado importante que continúen tanto el Botànic como el gobierno progresista en el Ayuntamiento de Valencia.