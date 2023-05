El candidato del PP a la presidencia de Aragón en las elecciones autonómicas del próximo domingo, Jorge Azcón, ha pedido a los ciudadanos otorgarle una “mayoría suficiente” para gobernar “en solitario” en la región para que pueda producirse “un cambio tranquilo”. Y ha abogado por que los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, alcancen un acuerdo que permita cambiar el sistema para no quedar “en mano de las minorías”.

En una entrevista en RNE, Azcón no ha respondido directamente a si estaría dispuesto a pactar con Vox o incluso a gobernar con este partido en la región si no alcanza el PP la mayoría absoluta, pero ha dejado claro que quiere gobernar en “solitario” y no depender de esas “minorías”. “Lo que dicen todas las encuestas es que el PP va a ganar las elecciones en Aragón y yo llevo toda la campaña electoral diciendo que lo que quiero es que haya una mayoría suficiente para que gobierne el PP en solitario”, ha aseverado, tras lo que ha llamado a “todo el mundo” a votar el domingo y a los que “quieran cambio” que lo hagan al PP.

A su juicio, solo hay “dos alternativas” que están representadas por “los grandes partidos”. Una, es “el gobierno de los líos, el pentapartito en el que esperar poder apoyarse Javier Lambán (PSOE)” y la otra, ha proseguido, es “un gobierno en solitario, experimentado, que traiga a Aragón un cambio moderado, tranquilo y a mejor”.

De nuevo preguntado si puede haber un gobierno “moderado” con Vox, Azcón, que ha sido alcalde de Zaragoza, ha dicho que tiene la experiencia de haber hecho un gobierno con Ciudadanos y haberse “apoyado” para sacar presupuestos adelante con Vox.

“Creo que hay situaciones en la política actual que son de muchísima mayor complejidad todavía”, ha proseguido, y ha criticado a quienes “no tienen remilgos”. Ha recordado en este sentido que buena parte de la campaña se ha centrado “en los acuerdos que ha hecho el PSOE con Eh Bildu, que ha incluido asesinos en su lista electoral, o con ERC. Ahora estamos viendo lo que ha ocurrido en Melilla con partidos que habían sido condenados por fraude electoral”, ha proseguido. Y ha dejado clara su opinión de que hay partidos en la política autonómica que “pactan con el PSOE y que pactan con la izquierda y que son extraordinariamente más complicados”.