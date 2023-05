El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al PSOE que "rompa ya" con Coalición por Melilla (CPM) en el gobierno de la ciudad autónoma y que se comprometa a "no pactar nunca más" con éstos. También, ha pedido a los socialistas "repasar su lista" en Mojácar (Almería) y plantearse si seguir adelante con ella tras la presunta compra de votos por correo en ambas localidades: "No es un error, es un fraude".

Siguiendo en Valencia con la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales, Feijóo se ha pronunciado por primera vez sobre las dos causas que tiene abierta la Justicia por presunta compra de votos: una por la que fueron detenidas nueve personas en Melilla, entre ellas el secretario general y consejero autónomo de Coalición por Melila Mohamed Ahmed Al-lal, y otra en Mojácar (Almería), por la que fueron detenidas siete personas, entre ellas dos candidatos de la lista socialista al municipio (de ellos, el que estaba afiliado fue suspendido de militancia por el partido).

Tras mostrar "confianza" en el sistema democrático y electoral, Feijóo ha incidido en exigir "responsabilidad máxima a los partidos que están detrás de estos fraudes". Aunque ha dicho que "no hay que demonizar a nadie", ha hecho esta petición: "Pido al PSOE que rompa ya con el partido Coalición por Melilla. Pero no que rompa ahora sino que se comprometa a no pactar con ellos nunca más". Cabe recordar que el presidente de CPM, Mustafá Aberchan, fue condenado ya en 2008 por compra de votos y en la operación policial por este 28M también fue detenido un familiar suyo. El PSOE, por su parte, ya dijo este miércoles que no pactaría con ningún partido "implicado" en la presunta compra de votos en Melilla.

Respecto a lo ocurrido en Mojácar, Feijóo ha pedido al PSOE "que repase su lista" a las municipales "y que valore si procede o no seguir" con la misma en las elecciones de este domingo.